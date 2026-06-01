THE RAMPAGEの吉野北人、鈴木昴秀がFM AICHIのスタジオに登場！特別番組「FM AICHI SUNDAY SPECIAL feat. THE RAMPAGE」は6月7日（日）19時から！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）は6月7日（日）19:00～20:00に特別番組「FM AICHI SUNDAY SPECIAL feat. THE RAMPAGE」を放送します。

番組では、LDH発の16人組ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」から、メンバーの吉野北人と鈴木昂秀をFM AICHIのスタジオに迎え、1時間に渡ってトークをお届け。THE RAMPAGEの2026年上半期の活動を振り返りつつ、最新シングル「BLACK TOKYO」の制作秘話や、開催中のツアーの話などをざっくばらんに話していきます。

また、この日までFM AICHIが特別企画「FM AICHI リクエストまるけの1週間！！」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000699.000036704.html)を展開中という事で、2人が「今ラジオでリクエストしたい曲」も聞いています。勿論、THE RAMPAGEの楽曲もたっぷりお届けしていきます。

番組はラジオの他、スマートフォンアプリのradikoなら、放送後1週間以内ならタイムフリー機能を使って聴く事が可能です。THE RAMPAGEのファンは聞き逃せない1時間。お楽しみに！

- 番組概要

タイトル：FM AICHI SUNDAY SPECIAL feat. THE RAMPAGE

放送日時：2026年6月7日（日）19:00～20:00

出演：THE RAMPAGE（吉野北人、鈴木昴秀）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

番組をradikoで聴く→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260607190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260607190000)

※放送後1週間以内はradikoのタイムフリー機能を使って聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。

FM AICHIでは6月7日（日）まで「FM AICHI リクエストまるけの1週間！！」を展開中。

企画についての詳細はFM AICHI ホームページの特設サイト(https://fma.co.jp/f/cam/?id=requestweek20260601)をご覧下さい。