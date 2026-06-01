【会社法務A2Z】“人”を軸に、企業法務をアップデートする。2026年6月号発刊！

第一法規株式会社

法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は『会社法務A2Z 2026年6月号』を2026年5月25日に発刊しました。

▼『会社法務A2Z』とは？

企業の法務・総務を担当する皆様に、実務に役立つ情報を毎月お届け！法令動向や企業の取組み事例、影響の大きい判例の解説など、様々な角度から法務の最新実務を取り上げています。

▼6月号の詳細はこちら！

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105299.html?utm_source=prtimes(https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105300.html?utm_source=prtimes)

■特集《my法務BOOKs 私の書棚》・注目コンテンツ

企業経営における「人」の位置付けが大きく変わる、今こそ！

「基本的な仕事・人的資本」「制度設計」「労働条件ほか」の３つの視点から、各分野の第一人者が“今読むべき一冊”を紹介します。

■人間の無限の可能性を組織の成果に結び付ける

／株式会社PeopleX 代表取締役 橘 大地



□人的資本の可能性を最大限に引き出す組織創りのヒント

─「理論」から「実践」まで

／AGC株式会社 人事部 人事戦略統括担当部長 須田朋也



■自分軸の在りたい姿と品格ある企業経営の両輪あってこその

人的資本経営

／アデコ株式会社 執行役員／Chief Legal Officer

国際企業法務協会（INCA）会長 小林洋光



□経営目標達成には、「人事評価制度」と「賃金制度」の適正な

運用が不可欠

／いすゞ自動車株式会社 人事担当シニアアドバイザー

有沢正人



■人材多様性を活かす組織へ

／法政大学 キャリアデザイン学部教授 武石恵美子



□歴史的・構造的背景から賃金を理解することが、解決策への

第一歩

／弁護士 倉重公太朗



■労働時間、休日・休暇の解像度を上げる

／弁護士 高仲幸雄



□パワハラ対策は「仕事の設計」で変わる

／仲山考材株式会社 代表取締役、楽天グループ株式会社

楽天大学学長 仲山進也



■労働法学の名著が実務を支える─退職・解雇をめぐる現代的課題

を考える

／弁護士 岩出 誠

さらに、

- 施行直前、もしくは2026年に施行される法令・法制度を表形式で確認できる「法務の回覧板」- 法務業務における生成AIの活用可能性や実務上の留意点を特別解説

など、法務担当者が押さえておきたいテーマも多数掲載。企業法務を取り巻く環境変化に対応するための知見を、実務目線で解説しています。

■こんな方におすすめ！

- 法改正の情報は追っているが、実務にどう落とし込めばいいか分からない方- 社内からの相談に対して、法務として一歩踏み込んだ提案ができていないと感じる方- 日々の業務に追われ、最新の情勢把握にまで手が回らない方

この一冊が、あなたの法務の味方になります。この機会にぜひご検討ください！

▼詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/857_1_0f30b16441c1c6fc57890822a254906d.jpg?v=202606011151 ]

▼2026年6月号の購入はこちら

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▼第一法規のデータベース『こんなときどうするネット 会社の法律Q＆A』からも閲覧可能！

https://www.daiichihoki.co.jp/netqa/index.html?utm_source=prtimes