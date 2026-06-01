【対象の方にもれなくプレゼント】おトクな「バニラVisa／Visa eギフトキャンペーン」！購入特典として500円分の「Visa eギフト」をプレゼント！

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン


　株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「バニラVisa／Visa eギフトキャンペーン」を全国のセブン‐イレブン店舗にて、6月1日（月）から6月14日（日）までの期間限定で実施いたします。


　期間中に対象商品を15,000円分以上ご購入のうえ、特設サイトにて登録すると、もれなく全員に500円分の「Visa eギフト」をプレゼントします(※)。Visa eギフトは、ネット利用専用のVisaデジタルギフトで、オンラインVisa加盟店でVisaとして、ネットショッピングやゲームなどにご利用いただけます。



サイトURL：https://vdpro.jp/sej.vvgift_camp2606/



※特典配信は1ユーザーあたり1回まで



「バニラVisa／Visa eギフトキャンペーン」 概要

キャンペーン内容：


期間中に、対象商品を合計15,000円分以上ご購入のうえ、特設サイトにてご登録いただいた方全員に500円分の「Visa eギフト」をプレゼントします。



購入期間：2026年6月1日（月）～14日（日） 14日間


登録期間：2026年6月1日（月）～6月15日（月） 15日間


登録制限：登録は複数枚可能　※特典配信は1ユーザーあたり1回まで


対象者：購入期間中に対象商品を合計15,000円分以上購入し、登録期間内に特設サイトで登録された方



対象商品：



Visa eギフト（スマホプリペイド）


（500円～20,000円）


URL：https://seven.smapre.jp/sej/products/vanillavisa3






バニラVisaギフトカード


（3,000円～10,000円）






ミニ封筒付き Visa eギフト


（3,220円/5,220円/10,220円）






景品内容：Visa eギフト 500円分（全員プレゼント）


景品詳細：https://www.vvgift.jp/service



※キャンペーン詳細はHPをご確認ください。


URL： https://vdpro.jp/sej.vvgift_camp2606/



登録方法

1．キャンペーン特設サイトにてメールアドレス、電話番号を入力。


　特設サイトURL：https://vdpro.jp/sej.vvgift_camp2606/



2．登録メールアドレス宛に登録用URL、登録電話にSMSで認証番号が届きます。



3．登録用URLサイト内で認証番号、カード番号、アンケートを入力。



4．登録期間終了後、「Visa eギフト」500円分のURLが記載されたメールが届きます。


　※登録は複数枚可能です。特典配信は1ユーザーあたり1回までです。





※画像はイメージです。


※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。


※店舗によって取り扱いがない場合もございます。


※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。


※店舗へのお問い合わせはお控えください。