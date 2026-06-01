【対象の方にもれなくプレゼント】おトクな「バニラVisa／Visa eギフトキャンペーン」！購入特典として500円分の「Visa eギフト」をプレゼント！
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「バニラVisa／Visa eギフトキャンペーン」を全国のセブン‐イレブン店舗にて、6月1日（月）から6月14日（日）までの期間限定で実施いたします。
期間中に対象商品を15,000円分以上ご購入のうえ、特設サイトにて登録すると、もれなく全員に500円分の「Visa eギフト」をプレゼントします(※)。Visa eギフトは、ネット利用専用のVisaデジタルギフトで、オンラインVisa加盟店でVisaとして、ネットショッピングやゲームなどにご利用いただけます。
サイトURL：https://vdpro.jp/sej.vvgift_camp2606/
※特典配信は1ユーザーあたり1回まで
「バニラVisa／Visa eギフトキャンペーン」 概要
キャンペーン内容：
期間中に、対象商品を合計15,000円分以上ご購入のうえ、特設サイトにてご登録いただいた方全員に500円分の「Visa eギフト」をプレゼントします。
購入期間：2026年6月1日（月）～14日（日） 14日間
登録期間：2026年6月1日（月）～6月15日（月） 15日間
登録制限：登録は複数枚可能 ※特典配信は1ユーザーあたり1回まで
対象者：購入期間中に対象商品を合計15,000円分以上購入し、登録期間内に特設サイトで登録された方
対象商品：
Visa eギフト（スマホプリペイド）
（500円～20,000円）
URL：https://seven.smapre.jp/sej/products/vanillavisa3
バニラVisaギフトカード
（3,000円～10,000円）
ミニ封筒付き Visa eギフト
（3,220円/5,220円/10,220円）
景品内容：Visa eギフト 500円分（全員プレゼント）
景品詳細：https://www.vvgift.jp/service
※キャンペーン詳細はHPをご確認ください。
URL： https://vdpro.jp/sej.vvgift_camp2606/
登録方法
1．キャンペーン特設サイトにてメールアドレス、電話番号を入力。
特設サイトURL：https://vdpro.jp/sej.vvgift_camp2606/
2．登録メールアドレス宛に登録用URL、登録電話にSMSで認証番号が届きます。
3．登録用URLサイト内で認証番号、カード番号、アンケートを入力。
4．登録期間終了後、「Visa eギフト」500円分のURLが記載されたメールが届きます。
※登録は複数枚可能です。特典配信は1ユーザーあたり1回までです。
※画像はイメージです。
※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。
※店舗によって取り扱いがない場合もございます。
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。
※店舗へのお問い合わせはお控えください。