【ＢＳ日テレ】知られざる美食の国「オマーン大使館シェフのおいしいレシピ」の放送が決定！放送後にはＴVerでの配信も

株式会社ＢＳ日本番組で紹介する魚とスパイシーピラフ「魚のマチュブース」

YouTubeチャンネル「BS4 Kitchen(https://www.youtube.com/channel/UCvUUrVSUnqdwFW7d-YdvMgw)」で配信中の「大使館シェフのおいしいレシピ(https://www.bs4.jp/Cooking/)」。

6月4日（木）22:56～ＢＳ日テレで新作レシピの放送が決定！放送後にはTVerで見逃し配信も。

駐日オマーン大使館協力のもと、伝統的かつ日本のキッチンでも再現できる料理をご紹介します。

さらに放送とは別に、オマーン大使館レシピ2品もYouTubeで順次配信予定です。

アラブ料理をベースに、交易の歴史を通じて近隣諸国のエッセンスを取り入れた、奥深いスパイス文化が息づくオマーン。三方を海に開かれた海洋国家でもあり、漁業の盛んなオマーンでは、魚介の旨味を活かした料理も食卓に並びます。今回は、そんな本場の味を日本のキッチンでも楽しめるよう、ヤコブシェフに、炊飯器で手軽に作れる「魚のマチュブース」をはじめ、オマーン料理３品を教わりました。

魚のスパイシーピラフ「魚のマチュブース」

BS日テレ 6/4（木）22：56～23：00放送 放送後、TVerで配信

今回は鯛を使った「魚のマチュブース」

スパイスでマリネした魚を揚げ焼きにし、玉ねぎやスパイスをよく炒め、魚の出汁とバスマティライスと一緒に炊きます。今回は日本のキッチンでも再現しやすいよう、炊飯器を使った作り方で教わりました。

さらに、注目のスパイスとして「乾燥レモン」が登場。どのように使うのか…お見逃しなく！

チキンカブーリ

YouTube「BS4 Kitchen」6/4(木)17時~公開予定

「魚のマチュブース」で使ったスパイスで作ることのできるチキンのスパイシーピラフ「チキンカブーリ」ブイヨンは使わずに、チキンの骨から出る旨みで炊き上げます。ヨーグルトと千切りのきゅうりを入れたソースと食べても絶品です。

ルカイマット

YouTube「BS4 Kitchen」7/3（金）17時~公開予定

簡単に作ることのオマーンのおやつ。

ドーナッツよりも軽くふわふわ・もちもち。コクあるデーツシロップでコーティングします。

合わせるコーヒーもオマーン流。カルダモンや食用のローズウォーターを入れたオマーンコーヒーは、すっきりとした味わいが特徴的。

「大使館シェフのおいしいレシピ」とは

ＢＳ日テレ料理YouTubeチャンネル「BS4Kitchen」で人気シリーズの「大使館シェフのおいしいレシピ」では、これまで日本の各国大使館、38カ国を取材。そこで活躍する大使館専属シェフらに自宅で作ることの出来る料理を教わり、160品以上のレシピを発信しています。

チャンネル：https://www.youtube.com/@BS4_Kitchen

Ｘ：https://x.com/EmbassyCooking

Instagram：https://www.instagram.com/amazingembassycooking/

公式ＨＰ：https://www.bs4.jp/Cooking/

書籍『大使館シェフのおいしいレシピ』

大使館レシピがマンガつきで楽しめる！11カ国58レシピ掲載♩全国書店とネット書店で好評発売中

https://pie.co.jp/book/i/5882/

仕様：A5判（210×148mm）／ソフトカバー／176Pages（Full Color）

定価 :本体1,800円+税

ISBN：978-4-7562-5882-3 C0077

発売日：2026年4月22日

制作協力：ＢＳ日テレ「大使館シェフのおいしいレシピ」

マンガ・絵：イシヤマアズサ

「大使館シェフのおいしいレシピ」presents 世界グルメフェス2026 開催決定！

６月6日（土） 7日（日）隅田公園で、世界の“おいしい”が見つかる！

イベント名：「大使館シェフのおいしいレシピ」presents 世界グルメフェス2026

開催日程：2026年6月6日（土）・7日（日） ※雨天決行

会場：隅田公園そよ風広場 （〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目3）

入場費：無料（※飲食と一部ワークショップは有料）

主催：ＢＳ日テレ

後援：墨田区

イベント情報：https://www.bs4.jp/event/q9wskr2fxf48dnzf.html