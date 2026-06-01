大阪府和泉市とさとふる、「桃山学院大学」や池上曽根史跡公園の整備、「和泉テクノFC」支援など、3事業への寄付受け付けを開始

株式会社さとふる

大阪府和泉市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふるクラウドファンディング(https://www.satofull.jp/projects/top.php)」にて、大阪府和泉市における3事業の寄付受け付けを2026年6月1日より開始します。

「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイトです。寄付者は「さとふるクラウドファンディング」上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージの投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできます。

詳細は各事業ページをご参照ください。

■各事業について

1. 地域の子どもたちに明るい未来を。桃山学院大学・いずみの子ども応援プロジェクト

＜事業概要＞

目標寄付額：10,000,000円

受付期間：2026年6月1日～2027年1月4日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=712

大阪府和泉市からのメッセージ：

和泉市と桃山学院大学は、2007年度に包括連携協定を締結しており、教育、文化、福祉、まちづくり等のさまざまな分野において協力・協働を行っています。今回のプロジェクトにより、市内唯一の総合大学である「桃山学院大学」の魅力向上につなげるだけでなく、和泉市のまちづくりのシンボルとしての魅力向上にもつながることを期待しています。今回の桃山学院大学への寄付の一部を本市の子どもたちにも活用させていただくことで、子どもたちの学びや体験の機会を創出し、子どもたちがもつ無限の可能性を広げる人材育成にも取り組みたいと考えております。

2.～生まれ変わる池上曽根遺跡～池上プレイステージプロジェクト第5弾

＜事業概要＞

目標寄付額：1,000,000円

受付期間：2026年6月1日～2027年1月4日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=713

大阪府和泉市からのメッセージ：

池上曽根遺跡は、和泉市が全国に誇る弥生時代の遺跡（国史跡）です。池上曽根史跡公園には、全国最大級の大型掘立柱建物や大型刳り抜き井戸などが復元されており、2000年前にタイムスリップしたような感覚が味わえます。この遺跡をさらに多くの方々に知っていただき、新たな交流拠点として活用するため、池上曽根史跡公園の整備に取り組みます。新しい史跡公園のあり方として池上曽根史跡公園は、「和泉発日本」となることを期待しています。

3.なでしこリーグ参戦に挑戦する「和泉テクノFC」を応援しよう!

＜事業概要＞

目標寄付額：2,000,000円

受付期間：2026年6月1日～2027年1月4日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=718

大阪府和泉市からのメッセージ：

女子サッカーチーム「和泉テクノFC」は、2017年に市内産業団地「テクノステージ和泉」の企業協議会から発足し、女性の活躍推進や地域発展を理念に活動しています。現在は関西女子サッカーリーグに所属し、アマチュアトップリーグ「なでしこリーグ」昇格を目指しています。

和泉テクノFCは「いずみの国PR大使」として市の魅力を広く発信し、観光振興やイメージアップにも貢献しています。本プロジェクトでは、園児や小学生向けのサッカー教室を通じて、子どもたちに運動の楽しさを伝え、市内のスポーツ人口拡大を図りながら和泉テクノFCを支援します。

※ 受付期間や募集金額は、変更の可能性があります。

■株式会社さとふると株式会社CAMPFIREの取り組みについて

株式会社さとふると「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、業務提携を結んでいます。両サイトにてふるさと納税制度を活用した自治体のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付受け付けを行っているほか、自治体へ事業の企画アドバイスや記事の制作支援を協力して実施しています。本事業は「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」からも寄付申込みが可能です。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

■株式会社CAMPFIREについて

株式会社CAMPFIREは、あらゆるファイナンスニーズに応えるべく、“資金調達の民主化”をミッションに、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、さまざまな挑戦を後押ししています。1人でも・1円でも多くお金がなめらかに流通する世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくっています。詳細はこちら(https://camp-fire.jp/)をご覧ください。

以上

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