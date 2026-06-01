【6/1より】「承継×投資×補助金 ハマれば使いやすい！第15次事業承継M&A補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「承継×投資×補助金 ハマれば使いやすい！第15次事業承継M&A補助金セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260528_form.php
■申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
親族内承継・従業員承継を予定している中小企業様 にぜひ知っていただきたい補助金セミナーのご案内です。
事業承継M&A補助金の「事業承継促進枠」は、
事業承継をきっかけに行う 設備投資・DX化・販路拡大・生産性向上の取組 などを支援する制度です。
たとえば、こんな取組が対象になる可能性があります。
・老朽化した設備を入れ替え、生産効率を上げたい
・承継後に新ブランドやEC販売を始めたい
・宿泊業やサービス業でDX化・省力化を進めたい
・後継者主導で、新しい事業展開にチャレンジしたい
・事業承継を機に、会社の収益性を改善したい
補助額は、通常 最大800万円。
さらに賃上げ要件を満たす場合は、最大1,000万円 まで引き上げられる可能性があります。
第15次公募では、前回からの変更点として、
事業実施期間が12か月以内から14か月以内に延長 されました。
また、上限引き上げや加点に関する賃上げ要件も変更されています。
今回のセミナーでは、制度の概要だけでなく、
・対象となる事業者
・対象経費
・補助率・補助上限額
・前回公募からの変更点
・採択されやすい事業計画の考え方
・製造業、食品製造業、宿泊業の活用イメージ
・ナビットの申請サポート内容
などを、わかりやすく解説します。
特に、「2026年7月24日までの申請締切に向けて、今から準備を進めたい方」は必見です。
事業承継は、単なる代表者交代ではなく、
会社を次のステージへ進める大きなチャンスです。
「承継後に設備投資をしたい」
「後継者として新しい取組を始めたい」
「補助金を活用して自己負担を抑えたい」
「自社が対象になるか確認したい」
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
■動画お申し込みはこちら
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さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。
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