千鳥・大悟、“計算問題”でQuizKnock・ふくらPをまさかの瞬殺！？「何を勉強してたの？」　千鳥・ノブ「スラムドッグ＄ミリオネアのよう」、“カチ盛り”のメダル枚数当てで激アツ展開！

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#364を、2026年5月31日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■千鳥・大悟、“計算問題”でふくらPをまさかの瞬殺！？「何を勉強してたの？」

5月31日（日）放送の#364では、大悟が“知的なイメージ”を手に入れるため、クイズ界の猛者たちと対決する企画「千鳥大悟 クイズ王への道 第7回クイズの時間」を実施しました。対戦相手には、知的エンタメ集団QuizKnockから最強の刺客・ふくらPが緊急参戦しました。

冒頭、ふくらPの経歴について「東京工業大学理学部（現・東京理科大学）に入学もQuizKnockに専念するため中退」と紹介があると、大悟は「工業やん」「工業なんかワシより頭悪いヤツ行ってる」と見当違いな牽制を放ち、ノブが「笠岡工業高校の話とは違う」とツッコミを入れる波乱の幕開けとなりました。

今回も「叙々苑」「たけし」「ブルース」「しばり」など、大悟が得意なジャンルのみからクイズが出題されますが、その中でもふくらPは得意な「計算」で勝利を狙っていきます。しかし、「計算」のジャンルで出題されたのはボートレースの三連単の払い戻し金額を計算する問題。ボートレース未経験で「オッズ表の読み方がわからない」「いつ何周でゴールなんですか？」と戸惑うふくらPを尻目に、大悟はすばやく電卓を叩いて見事に正解。愕然とするふくらPに対し、大悟は「何を勉強してたの？計算できない？」とドヤ顔でマウントを取り、スタジオの笑いを誘いました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■千鳥・ノブ「スラムドッグ＄ミリオネアのよう」、“カチ盛り”のメダル枚数当てで激アツ展開！

「経験と感覚」の大悟か、「緻密な計算」のふくらPか…前代未聞のデッドヒートが勃発

また、「都市」のジャンルでは、「このシティ（都市）の名前は何でしょう？」と出題されると、大悟が「パラダイスシティ（韓国・仁川にある総合型リゾート施設）」と答えて正解し、ふくらPは「これは地理じゃない」と呆然とします。さらに「ブルース」ジャンルではヤンキー漫画『ろくでなしBLUES』の登場人物が出題されたり、「しばり」ジャンルでは「バカ殿様のちょんまげを縛っている紐の色」が出題されたりと、大悟に有利すぎる問題にクイズ王もタジタジに。そんな中、再びジャンル選択の機会を得たふくらPは「計算」を選びます。そして出題されたのは、パチスロのメダルが詰まった箱が用意され、「カチ盛りにされたメダルの枚数は何枚でしょう？」という難問。「量り・電卓の使用も自由」というルールに、ふくらPはすぐに全体の重さと空箱の重さを量り、1枚あたりのグラム数から緻密な計算で全体の枚数を導き出そうとします。一方で大悟は量りを一切使わず、“カチ盛りメダル”を持ち上げた感覚だけで枚数を弾き出します。ノブが「工業か商業かの戦い」「スラムドッグ＄ミリオネアのよう」と実況する中、大悟は「1600枚」、ふくらPは計算の末に「1714枚」と予想。“枚数が近い方が正解”となる中、ノブが計数機にメダルを投入すると、カウントが1600枚を超えていき…？両者非常に近い答えを出した大悟とふくらPのデッドヒートに、スタジオは大興奮。ノブも思わず「すげー！」「これはおもろい」と声を上げた、知識や論理を超えた大悟の“感覚”と、ふくらPの“計算”が激突する名勝負となりました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■松村邦洋の『アウトレイジ』生再現や、野球界の“ブチギレ事件”再現などまさかの出題ゲストにスタジオ騒然！

また、出題ゲストとしてタレントの松村邦洋や金の国・渡部おにぎりなどがスタジオに登場。「野球」ジャンルでは、渡部おにぎりがプロ野球界の“とあるブチギレ事件”を再現したほか、「たけし」ジャンルでは、松村が映画『アウトレイジ』の過激な暴力シーンを完全再現。予想もしなかった松村の登場に、大悟も「松村さんを見たかったから（回答ボタンを）押すのを我慢した」と、回答をためらう場面もありました。果たして、大悟は最強の刺客・ふくらPをに勝利することができたのか…！？本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#364見逃し配信URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p364

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/