『パイの実 おしの森へようこそ！』の新商品が登場！
1979年ロッテより発売された長年愛され続けているチョコレートのお菓子。夢とおいしさがいっぱいつまったパイの実史上初の“推し”を描く新プロジェクト「パイの実 おしの森へようこそ！」。
パッケージに登場する仲良しのリス「パイル」と「ロクシー」が活躍する物語です。
推しへの愛がイッパイの本作より、新商品が登場です！
パイの実の魅力にメロメロとなったパイルとロクシーやパイの実ぐるみたち、おしの森の住人たちが集合！日常を彩るアイテムたちがラインナップしました。
こちらの商品はただいま、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r1026ag/
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】クリアファイル
【価格】各440円（税込）
【発売日】2026年7月24日頃予定
【商品名】マスキングテープ(全2種)
【価格】各550円（税込）
【発売日】2026年7月24日頃予定
【商品名】ふせん(全2種)
【価格】各550円（税込）
【発売日】2026年7月24日頃予定
【商品名】ポーチ(全2種)
【価格】各1,980円（税込）
【発売日】2026年8月14日頃予定
【商品名】タオルハンカチ(全3種)
【価格】各1,210円（税込）
【発売日】2026年8月14日頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)LOTTE
■『パイの実 おしの森へようこそ！』公式サイト：https://www.lotte.co.jp/products/brand/painomi/pienomioshinomori/
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。