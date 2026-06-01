『パイの実　おしの森へようこそ！』の新商品が登場！

株式会社アニメイトホールディングス

1979年ロッテより発売された長年愛され続けているチョコレートのお菓子。夢とおいしさがいっぱいつまったパイの実史上初の“推し”を描く新プロジェクト「パイの実 おしの森へようこそ！」。

パッケージに登場する仲良しのリス「パイル」と「ロクシー」が活躍する物語です。

推しへの愛がイッパイの本作より、新商品が登場です！

パイの実の魅力にメロメロとなったパイルとロクシーやパイの実ぐるみたち、おしの森の住人たちが集合！日常を彩るアイテムたちがラインナップしました。

こちらの商品はただいま、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r1026ag/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】クリアファイル

【価格】各440円（税込）

【発売日】2026年7月24日頃予定

【商品名】マスキングテープ(全2種)

【価格】各550円（税込）

【発売日】2026年7月24日頃予定

【商品名】ふせん(全2種)

【価格】各550円（税込）

【発売日】2026年7月24日頃予定

【商品名】ポーチ(全2種)

【価格】各1,980円（税込）

【発売日】2026年8月14日頃予定

【商品名】タオルハンカチ(全3種)

【価格】各1,210円（税込）

【発売日】2026年8月14日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)LOTTE

■『パイの実 おしの森へようこそ！』公式サイト：https://www.lotte.co.jp/products/brand/painomi/pienomioshinomori/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。