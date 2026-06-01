シーラHD、新任取締役候補者（監査等委員を含む）の選任および役員の異動に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）は、中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層の経営体制の強化、ガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため、新任取締役候補者（監査等委員を含む）の選任を取締役会において決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、新任取締役候補者（監査等委員を含む）の選任につきましては、2026年8月28日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」）にて正式に決定される予定です。

新任取締役候補（監査等委員を含む）の選任

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

当社の一層の経営体制の強化、ガバナンス体制を強化する観点から、本総会において、以下の2 名を取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任することを付議いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/132_1_279919aad4ca747c9bf27a6dc997a757.jpg?v=202606011151 ]新任取締役（監査等委員）候補者[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/132_2_dca8e6be3c7f08759bcd530f811e137e.jpg?v=202606011151 ]

新任取締役候補者（監査等委員を含む）の選任日

2026年8月28日（予定）

取締役（監査等委員を含む）の退任・辞任[表3: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/132_3_a16610311c1c34216cfaea19b8cf5e8c.jpg?v=202606011151 ]

取締役（監査等委員を含む）の退任・辞任日

2026年8月28日（予定）

※定時株主総会終結の時をもって退任・辞任予定であります。

なお、浦西友義氏は、同日付けで当社顧問に就任する予定です。

【ご参考】当社および当社子会社 株式会社シーラの新経営体制

株式会社シーラホールディングス（2026年8月28日付)

取締役

当社は、本総会での承認を前提に、以下の経営体制で事業に取り組んでまいります。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/132_4_8f6a3379a06366c015238f5f5a8d9ceb.jpg?v=202606011151 ]

執行役員

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/132_5_5b701a552061e69df8a93fd000e18a09.jpg?v=202606011151 ]株式会社シーラホールディングス（2026年8月28日付)

取締役および監査役

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/132_6_a248b68571c082b36493b98c0de72786.jpg?v=202606011151 ]

執行役員

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/132_7_b8b8fd43b3ee322865cab46bf8b51dc2.jpg?v=202606011151 ]

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640