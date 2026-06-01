コカ・コーラ、Gausium 清掃ロボットの導入により倉庫清掃の自動化を実現

Shanghai Gaussian Automation Technology Development Co., Ltd

コカ・コーラ ヨーロッパパシフィックパートナーズ（CCEP）ドイツ法人は、クネツガウ工場の約2,000平方メートル の倉庫に Gausium(https://gausium.com/ja/) Beetle および Scrubber 75 を導入し、清掃業務の自動化を実現しました。食品・飲料製造に求められる厳格な衛生基準を維持しながら、人手不足や清掃コストの上昇といった業界共通の課題解決に成功しています。

Gausium Robotics、コカ・コーラに導入

導入の背景と現場の課題CCEP は世界有数の飲料メーカーとして、全拠点で厳格な衛生管理を徹底しています。クネツガウ工場の倉庫は24時間6交代制で稼働し、フォークリフトが頻繁に往来するため、従来の手作業による清掃には以下の課題がありました。・ 清掃に多大な人手とコストを要する・ 頑固な油汚れやタイヤ痕の除去が困難・ 作業員とフォークリフトが混在する環境における安全リスク・ 夜間・休日の人員不足に起因する清掃品質のばらつき

導入ソリューション

Gausium のドイツ正規パートナーである mR Mobile Robots GmbH の提案により、以下のロボットを導入しました。■ Gausium Beetle(https://gausium.com/ja/products/beetle/)：コンパクトな自律掃引ロボット。狭小スペースや複雑な動線にも柔軟に対応します。■ Gausium Scrubber 75：大面積倉庫向け床洗浄ロボット。750mmの洗浄幅で広大な床面を効率的に清掃します。ロボットは週末や稼働時間外に自動運用されるため、物流オペレーションに影響を与えることなく清掃を実施できます。

コカ・コーラ倉庫センターのロボット：Gausium Beetle

導入効果

・ 清掃品質を高い水準で安定的に維持

・ 従業員がコア業務に専念できる環境を実現

・ 人手不足の解消と清掃コストの削減

・ 持続可能な物流運営の推進に貢献

お客様の声

「ロボットが週末や稼働時間外に自動で稼働するため、清潔度を常に高い水準で維持できます。倉庫への設置が容易な点と、マシンの清掃性能の高さが特に優れています」-- クリストフ・コバー氏、CCEP サプライチェーン ジュニアロジスティクススペシャリスト

コカ・コーラ倉庫センターのロボット：Gausium Scrubber 75

【Gausium 倉庫向け最新ソリューションのご紹介】(https://gausium.com/ja/contact/)（コカ・コーラ導入機種とは異なる最新製品ラインアップ）

Gausium は倉庫現場のさまざまな課題に対応するため、新型ロボットおよび連携システムを展開しています。

■ Omnie × Beetle 2.0 連携システム：屋内洗浄ロボット Omnie と屋外掃引ロボット Beetle 2.0 が、マップ・エリア・動線情報をリアルタイムに共有。屋外から屋内までシームレスな無人清掃を実現し、運用効率を最大化します。

■ 新製品 Mira / Marvel：倉庫向け掃引・洗浄一体型ロボット。高い機動性と強力な清掃性能が特長です。

・ Mira：(https://gausium.com/ja/products/mira/)中規模倉庫・高密度ラック施設向け。幅66cmの狭い通路にもスムーズに対応

・ Marvel：(https://gausium.com/ja/products/marvel/)大規模倉庫・工場向け。50kgのブラシ圧による強力洗浄と、前段掃引・後段洗浄の同時動作により、油汚れやタイヤ痕を効果的に除去。手作業比約3倍の清掃効率を実現

■ 倉庫における主要課題への対応

・ 頑固な油汚れ：Marvelの強力な洗浄性能で解決

・ 作業員・機械混在環境の安全リスク：360度センシングにより安全性を確保

・ 夜間作業・人手不足：24時間365日の無人運用で対応

会社情報

■ mR Mobile Robots GmbH：ドイツを代表する自律ロボットソリューションインテグレーター。サービスロボティクスおよびイントラロジスティクス自動化を専門とし、産業現場の多様な自動化ニーズに対応しています。

■ Gausium（高仙）：AIを活用した自律清掃ソリューションのグローバルリーディングカンパニー。世界70カ国以上・6,500社以上のお客様にご採用いただき、清掃・サービス産業のスマート化を推進しています。