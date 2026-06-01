TOKYO EPIC 和田亮一が、マレーシア通信省主催「AI Grand Prix 2.0 IPPTAR International」に登壇 ─ 通信大臣との国際パネルにもスピーカーとして招聘

株式会社TOKYO EPIC

AIを活用した次世代型アニメ・IPスタジオを運営する株式会社TOKYO EPIC（本社：東京都中野区）は、2026年6月4日（木）から6日（土）の3日間、マレーシア・クアラルンプールにて開催される国際カンファレンス「AI Grand Prix 2.0 IPPTAR International」（主催：マレーシア通信省 Tun Abdul Razak Institute of Broadcasting and Information／IPPTAR）に、CEOである和田亮一がキーノートスピーカーおよびパネルゲストスピーカーとして招聘されたことをお知らせいたします。

和田は6月5日（金）にDay 2キーノートを単独で務めるほか、最終日6月6日（土）にはマレーシア通信大臣 YB Datuk Fahmi Fadzil氏と同席する公式パネルセッション「LET'S TALK NEXUS」のゲストスピーカーとして登壇いたします。

■ イベント概要

正式名称：AI Grand Prix 2.0 IPPTAR International ─ "Reality Intelligence: AI Innovator Hub"

主催：Tun Abdul Razak Institute of Broadcasting and Information（IPPTAR）／マレーシア通信省所管

テーマ：NEXUS: REALITY INTELLIGENCE

会期：2026年6月4日（木）～ 6月6日（土）

会場：IPPTAR Complex（マレーシア・クアラルンプール）

公式オープニング：6月6日 マレーシア通信大臣 YB Datuk Fahmi Fadzil による公式ローンチセレモニー

公式サイト

https://aigp2ipptarinternational.simdif.com/ ／ www.ipptar.gov.my(https://www.ipptar.gov.my/)

本カンファレンスは、マレーシア政府が国家戦略として掲げるAIクリエイティブ産業育成プログラムの中核イベントであり、東南アジア、中東、欧米から多数のAIクリエイター・研究者・政策関係者が招聘される国際的なプラットフォームです。

■ 和田亮一 登壇内容

【Day 2 / 6月5日（金）9:00-9:30】 キーノートスピーチ

演題：From Imagination to Reality: AI CGI and the New Engine of Anime （想像を現実へ：AI CGIが切り拓くアニメ制作の新時代）

セミナーDay 2のトップバッターとして、TOKYO EPICが構築するAI CGIパイプラインを通じて、世界のアニメ産業が直面する構造的課題（労働集約性・人材不足・グローバル需要との供給ギャップ）にどう応え、新しい文化を作り上げるのかを提示いたします。

【Day 3 / 6月6日（土）10:30-11:30】 公式パネル「LET'S TALK NEXUS」

セッション名：REALITY INTELLIGENCE

イベント最終日のメインセッションとして、マレーシア通信大臣 YB Datuk Fahmi Fadzilと、和田亮一がゲストスピーカーとして登壇いたします。

モデレーターはマレーシア人気TV司会者 Jessy Chahal氏が担当いたします。

国家政策担当者と日本のAIアニメ制作スタジオ経営者が公式の場で対話することで、両国間のAIクリエイティブ産業連携の可能性を探ります。

■ MSU Malaysia とのMOU連携と東南アジア展開

TOKYO EPICは2025年12月にマレーシア国立 Management & Science University（MSU）とMOUを締結し、AI時代におけるアニメ制作人材の共同育成と共同制作スキームの構築を進めております。今回のカンファレンス事務局Executive責任者には同MOUに関わるMSU上級講師 Dr Yahaya Abdullah氏も名を連ねており、本登壇は両機関の連携をさらに深化させる場ともなります。

東南アジア市場はTOKYO EPICの戦略の主要ターゲット圏でもあり、今回の登壇を通じて当地でのIP認知拡大と現地共同制作パートナー開拓を加速させます。

■ 和田亮一 コメント

「マレーシア通信省主催の国家レベルの国際カンファレンスに、日本のスタジオ代表として、そしてFahmi Fadzil通信大臣と同じ壇上に立つ機会をいただけたことを大変光栄に思います。

マレーシアは多言語性・デジタル制作基盤・文化的近接性を兼ね備えた、アジア最大の未活用のアニメ共同制作パートナー候補だと私たちは考えています。

MSUとのMOUを起点に、両国の創作者が真に対等に協働できるエコシステムを構築していきたい。

今回の登壇は、その第一歩を世界に発信する重要な機会です。」

── 和田亮一 / 株式会社TOKYO EPIC

■ 株式会社TOKYO EPICについて

株式会社TOKYO EPICは、「物語は、もっと自由になる。」をビジョンに掲げる次世代IPスタジオです。生成AIとアニメーション制作を融合した独自の制作体制を構築し、「PocketANIME」を中心に、オリジナルIPの企画・制作・グローバル展開を行っています。

アニメ制作のみならず、ゲーム・音楽・グッズ・ライブエンターテインメントなどへのクロスメディア展開を視野に入れ、世界市場で戦える新たなIP創出を推進しています。

また、国内外の教育機関や映画祭との連携を通じて、次世代クリエイターの育成と新たなクリエイターエコノミーの構築にも取り組んでいます。

南フランス カンヌを拠点とする World AI Film Festival（WAIFF） の国際パートナーでもあり、2026年3月 日本開催第一回目となる「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO(https://worldaifilmfestival.jp/)」を開催を行った。

会社名: 株式会社TOKYO EPIC

所在地: 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン14階

代表者: 和田亮一

事業内容: AI技術を活用したアニメ・IP制作および国際ライセンス事業

公式サイト: https://www.tokyo-epic.com/ja

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社TOKYO EPIC

広報窓口 E-mail：info@tokyo-epic.com





