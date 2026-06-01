「パイの実」初のアニメ化×パセラ！“観て・食べて楽しむ”体験型コラボが6月開始、親子で楽しめる限定メニューも登場！！

株式会社NSグループ

株式会社NSグループ（本社：東京都新宿区）は、株式会社ロッテのロングセラー商品「パイの実」の初となるアニメ化を記念し、カラオケパセラにて“観て・食べて楽しむ”体験型コラボレーションを2026年6月4日（木）より開始いたします。推し活が活況している社会背景の中、お客様にもカラオケを通して推し活を楽しんでほしいパセラ社の想いと推しをテーマにパイの実ブランドに親しみを持ってほしいという想いが一致し、コラボが実現しました。

本企画では、コラボメニューの提供に加え、パセラの大画面ルームにてアニメ「パイの実」を視聴できるほか、キッズスペース「べるべるパーク」併設店舗を中心に、親子で楽しめるコンテンツをご用意。コラボメニュー1品ご注文ごとに、オリジナルシールをプレゼントいたします。

・アニメ化した「パイの実」とカラオケパセラのコラボが決定！！



開催期間 2026/6/4～9/7

開催店舗

＜東京＞

カラオケパセラ新宿本店

カラオケパセラ新宿靖国通り店

カラオケパセラ上野公園前店

カラオケパセラ渋谷店

カラオケパセラ六本木店

カラオケパセラ銀座店

カラオケパセラ池袋本店

カラオケパセラ秋葉原電気街店

＜神奈川＞

カラオケパセラ横浜関内店

カラオケパセラ横浜西口店

＜大阪＞

カラオケパセラなんば道頓堀店

○コラボメニュー

クママのはちみつたっぷりパイの実チーズピザプレート 1,760円



チーズたっぷりのクワトロピザの上に

パイの実をトッピング。

クママのはちみつポットから

はちみつを好きなだけかけてお楽しみください

伝説のパイの実の木 プチハニトー 1,430円

プチハニトーを木の幹に見立て

アイスとホイップの木にパイの実の妖精と

パイの実を盛り付けました。

ロクシーが木のふもとで見上げています。

パイルのしっパイ！実るフィーユパフェ

パイルがしっパイして

パイの実をくずしてしまった…！

だけどパイの実の美味しさは

そんなことでは変わらない！

ノベルティの紹介！

おしの森にハニトンくんがやってきた！

コラボメニューを注文した方に「パイの実シール」を1枚プレゼント。

1枚のシールの中にパイの実のキャラクター17種にカラオケパセラのキャラクター「ハニトン」＆「ショコラン」も加えた全19種がひとまとめに！



コラボメニュー1品注文に付き、1枚プレゼントいたします。

パセラだから大画面で楽しめる、アニメ「パイの実」！！



カラオケパセラのルームなら、アニメを大画面で楽しめる！

・各ルームにてアニメ「パイの実」も視聴可能！

・最新話も定期更新いたします！

べるべるパークでもパイの実！

べるべるパーク内にも「パイの実」4コマ漫画を展示。

パイの実ワールドをお楽しみくださいませ。



＜べるべるパークとは？＞



大人も愉しいキッズスペースの

べるべるパーク

大型遊具や人工芝のお子様遊戯スペースとカフェを併設した、全天候型キッズスペースです。

0歳から未就学のお子様を対象にした大型滑り台付き遊具や、ブロックコーナー、人工芝で赤ちゃんが這い回れるコーナー、各種玩具、おままごとコーナーなど、様々なコンテンツをご用意。

大人1名につきお子様（小学生以下）2名まで無料で

ご利用いただける究極のキッズスペースです。



＜べるべるパーク実施店舗＞



カラオケパセラ新宿本店

カラオケパセラ渋谷店

カラオケパセラ銀座店

カラオケパセラ池袋本店

カラオケパセラ上野公園前店

カラオケパセラ秋葉原電気街店

カラオケパセラ横浜関内店

カラオケパセラなんば道頓堀店

新宿東南口「パセラボ」ビジョンに告知動画登場！！

6/4より、アニメ「パイの実」の告知映像を

新宿東南口「パセラボ」ビジョンにて放映いたします！

ビジョン内でパイの実おしの森で元気いっぱいに動き回る、

かわいいキャラクターたちにもご注目！

お近くにお越しの際は、ぜひ足を止めてご覧ください！

更なる企画も準備中！

「パイの実×カラオケパセラ」をご期待くださいませ。

株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/