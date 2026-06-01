楽天、AI時代を切り拓くグループ最大級のビジネスイベント「Rakuten AI Optimism」をパシフィコ横浜にて開催

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、AI時代を切り拓くグループ最大級のビジネスイベント「Rakuten AI Optimism」（以下「本イベント」）を、2026年8月5日（水）から8月7日（金）までの3日間、パシフィコ横浜にて開催します（入場無料・事前登録制）。本日、公式サイトにて、「ビジネスカンファレンス」のスピーカーなどの最新情報を公開し（注1）、本イベントへの参加登録を開始しました（注2）。

楽天は、AIの活用を加速させる取り組み「AI-nization」を推進し、世界中のあらゆる人々がAIを日常に取り入れる「AIの民主化」を目指しています。本イベントではAIを起点に、業界や立場を越えた学びと対話の機会を、パートナー企業の皆様とともに創出します。

今年で7回目となる「Rakuten Optimism」は2019年から開催している体験イベントで、これまで累計約84万人が参加しました（注3）。昨年に引き続き、「Empowering the Future」をコンセプトに掲げ、AIの可能性を深堀りするビジネスイベント「Rakuten AI Optimism」として、AIがもたらす変革を多角的に捉え、次なる一歩を踏み出すための気づきを提供する場を目指します。

「ビジネスカンファレンス」では、革新的な未来を創造する国内外のリーダーたちが集結し、AIを中心に様々なテーマで講演やパネルディスカッションを行います。楽天の代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史をはじめ、安宅 和人氏（慶應義塾大学環境情報学部教授／LINEヤフー シニアストラテジスト）、中島 三養子氏（みずほ証券株式会社 マーケットストラテジスト／ディレクター）、小宮山 利恵子氏（国立大学法人 東京学芸大学大学院 教育学研究科 教授、鹿児島堀口製茶有限会社 社長室付アドバイザー）など、楽天のビジネスリーダーに加え、世界の第一線で活躍する著名人が登壇予定です。

また、本イベントでは、ビジネスの成長を加速させるAI技術や最先端のテクノロジーソリューションを体感できる展示エリア「エキシビション」も展開します。「エキシビション」では、楽天が提供する様々なサービスのAIコンテンツや先端技術を体験できるブースに加え、商談ブース、企業ブース、飲食エリアなどを設置予定です。会場内では、楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」の本イベント限定のラバーミラーやハンドタオルなどのグッズを販売します。

なお、「ビジネスカンファレンス」のスピーカーやセッション概要、「エキシビション」の最新情報は、公式サイトにて随時更新予定です。

本イベントを統括している楽天の取締役副社長執行役員 Group CMO （チーフマーケティングオフィサー）である河野 奈保は次のように述べています。

「『Rakuten Optimism』は、今年で7回目の開催となります。AIは一部の限られた領域を超え、もはや仕事や生活を根底から支える身近なインフラとして、私たちの日常生活に急速に普及してきています。楽天は膨大なデータと高度なテクノロジーを基盤とする『Rakuten AI』を軸に、ハイパーパーソナライゼーションを推進しており、お客様一人ひとりのニーズを深く理解し、最適化された価値ある体験を創出することを目指しています。

『Rakuten AI Optimism』は、AIを起点に、企業と人、業界や立場、知識や経験といったさまざまな垣根を越えて、誰もが参加できる“開かれた学びと共創の場”です。今年は、楽天の各サービスを通じた体験に加え、昨年を上回るパートナー企業の皆様をお迎えし、AIが切り拓く未来の可能性を、共に社会へと実装してまいります。ご来場いただく方々にとって、本イベントが日々の生活やビジネスを豊かにするヒントを持ち帰っていただける機会になれば幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。」

楽天は、常識にとらわれることなく社会を変革し、豊かにしていくことを目指しています。本イベントを通じて、最新テクノロジーがもたらす変革の可能性に触れ、新たな発見や喜びを得ていただける機会を提供してまいります。



（注1）現時点での情報であり、変更が生じる可能性があります。

（注2）本イベントへの参加には、事前の参加登録（無料）が必要です。登録方法や詳細については、

「Rakuten AI Optimism」公式サイト（ https://optimism.rakuten.co.jp/ ）を確認ください。

（注3）2019年、2023年、2024年、2025年はオフライン会場への来場者数。2021年と2022年はオンライン形式のみでの開催のため、オンライン視聴者数で算出。

■開催概要

・名称： 「Rakuten AI Optimism」（ラクテン エーアイ オプティミズム）

・会期： 2026年8月5日（水）～8月7日（金）

・会場： パシフィコ横浜 展示ホール B・C・D

（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）

https://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx

・入場料： 無料 ※事前の参加登録が必要です。

・主催： 楽天グループ株式会社

・公式サイトURL： https://optimism.rakuten.co.jp/

・参加登録URL： https://optimism.rakuten.net/public/application/add/438

■ビジネスカンファレンスの主なスピーカー（2026年6月1日時点） ※敬称略

＜ゲストスピーカー＞

・安宅 和人（慶應義塾大学環境情報学部教授／LINEヤフー シニアストラテジスト）

・中島 三養子（みずほ証券株式会社 マーケットストラテジスト／ディレクター）

・小宮山 利恵子（国立大学法人 東京学芸大学大学院 教育学研究科 教授、鹿児島堀口製茶有限会社 社長室付アドバイザー）

＜楽天＞

・三木谷 浩史（楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長）

・河野 奈保（楽天グループ株式会社 取締役 副社長執行役員 Group CMO （チーフマーケティングオフィサー）、楽天モバイル株式会社 常務執行役員 CMO）

・黒住 昭仁（楽天グループ株式会社 副社長執行役員 Group CIO （チーフインフォメーションオフィサー） & Group CTO（チーフテクノロジーオフィサー））

・松村 亮（楽天グループ株式会社 副社長執行役員 コマース＆マーケティングカンパニー プレジデント）

・矢澤 俊介（楽天グループ株式会社 専務執行役員、楽天モバイル株式会社 代表取締役社長）

・ティン・ツァイ（楽天グループ株式会社 専務執行役員 Group CAIDO （チーフAI & データオフィサー））

・シャラッド・スリオアストーア（楽天グループ株式会社 専務執行役員、楽天モバイル株式会社 代表取締役 共同 CEO 兼 CTO、楽天シンフォニー株式会社 代表取締役社長）

・高野 芳行（楽天グループ株式会社 専務執行役員 コマース&マーケティングカンパニー シニアヴァイスプレジデント）

・園田 征一郎（楽天グループ株式会社 専務執行役員 フィンテックセグメントリーダー フィンテックグループカンパニー プレジデント）

・小林 正忠（楽天グループ株式会社 常務執行役員 Group CCuO （チーフカルチャーオフィサー））

・鈴木 和洋（楽天モバイル株式会社 代表取締役 共同 CEO）

※スピーカーおよびコンテンツ内容は現時点での情報であり、変更が生じる可能性があります。

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。



以 上