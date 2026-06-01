【Circles（名古屋）・Circles Tokyo】にてTAKAO MOUNTAIN BOOK POPUP 開催！ Ultra Lightの思想のもと、山と日常をシームレスにつなぐプロダクトが集結

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営するSELECT by BAYCREW'S、Circles Tokyo（セレクト バイ ベイクルーズ サークルズ トウキョウ）にてTAKAO MOUNTAIN BOOK POPUPを6月13日（土）～14日（日）にて開催。

前週、6月6日（土）～7日（日）にはCircles 名古屋にて開催。

Circles（名古屋）、Circles Tokyoと2週連続、東名POPUP TOURとなります。

TAKAO MOUNTAIN BOOK POP UP STORE @Circles



【名古屋開催】6/6 (Sat) - 6/7 (Sun) / 10:00~19:00

【東京開催】6/13 (Sat) - 6/14 (Sun) / 11:00~20:00

TAKAO MOUNTAIN BOOKは、ULハイキングカルチャーを背景に持ちながらも、単なるアウトドアギアではなく、都市生活、自転車、旅、日常を横断するプロダクトを提案しています。

今回のPOP UPでは、ブランドを代表するHip BagやMessenger Bagを中心に展開。

さらに今回は、TAKAO MOUNTAIN BOOKとして初めてULTRA 200Xを使用したスペシャルモデルをご用意頂きます。

軽量性、耐久性、防水性を高いレベルで備えながらも、どこか過度にテクニカルになりすぎない。

その絶妙なバランス感覚は、ライドと生活の境界を曖昧に楽しむ私たちの感覚とも自然に重なります。

実際に使用している中でも感じるのは、“バッグを持っている”というより、“自然と身体に馴染んでいる”ような感覚。

ライドの途中、通勤、輪行、コーヒーライド、街中の移動。その全てをシームレスに繋いでくれるような存在です。

Hip BagやMessenger Bagに加え、旅や日常の移動にちょうど良いKnapsackやShort Cruising Bag、Trip bagなどTAKAO MOUNTAIN BOOKの人気アイテムをラインナップ

さらに、新作となるUtility Beretも店頭に並びます。

バッグと同じように、ライドと日常を自然に行き来できるプロダクトたちは、実際に身につけることでよりその魅力を感じてもらえるはずです。

通常ラインナップの製品は、在庫のあるものはその場で販売、在庫のないものは受注にて承ります。

受注品に関しては、お渡しまで4ヶ月ほどお時間を頂きます。

また、ULTRA 200Xを使用したHip BagとMessenger Bagの2つのスペシャルモデルは完全受注生産となります。使用している生地は、現在かなり希少な素材となっているため数量も限定させて頂く予定です。

POPUP STORE当日は、TAKAO MOUNTAIN BOOKのデザイナーであり製作者である山本氏も在店して頂きます。

素材選びや製作背景、実際の使用感まで、作り手本人と直接会話しながら製品に触れて頂ける貴重な機会となります。バッグそのものだけでなく、その背景にある考え方や空気感まで含めて、ぜひ実際に体感して頂ければと思います。

Brand info

【Circles Tokyo】

世界中に存在するバイシクルカルチャーから上質な製品を厳選する”自転車のセレクトショップ”。

独自の解釈で生まれるオリジナルバイクパーツブランドである“SimWorks” や、自転車というツールを使用した遊びを通じて日常でも使いきれるモノをカタチにしたオリジナルプロダクト ”RAL” を企画製造。ワールドワイドに供給しているスペシャリティーストア。

HP： https://circles-jp.com/

Instagram： https://www.instagram.com/circlestokyo/?hl=ja

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス事業の運営

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.、株式会社KEBOZ

HP：http://www.baycrews.co.jp/