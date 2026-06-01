歯並び満足度の高低で年収に107万円の差──Oh my teeth、20-50代2,587名に聞いた「歯並びと年収・キャリアの相関」

株式会社Oh my teeth

マウスピース矯正「Oh my teeth」を提供する株式会社Oh my teeth（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西野 誠）は、2026年6月の「歯と口の健康週間」を前に、20～59歳の男女2,587名（矯正経験者・未経験者の双方を含む）を対象とした「歯並びと年収・キャリアの相関調査 2026」を実施しました。

「歯並びは第一印象に影響する」と感じる人は66.8%にのぼる一方、実際に矯正経験のある人は16.3%にとどまります。

歯並び満足層と不満層の比較では平均個人年収に107万円差、矯正経験者と未経験者の比較ではキャリア満足度に7.5ポイント差／フロス使用率に約7倍差など、複数の側面で群間差が確認されました。

※本調査結果は群間の相関を示すものであり、歯並びや矯正そのものが年収・キャリアに直接影響することを示すものではありません。

背景：6人に1人が矯正経験者──「大事だと感じる人」と「実際に選ぶ人」のギャップ

矢野経済研究所によると、国内の矯正歯科市場は2024年に6,000億円（歯科医院自由診療収益ベース）に達する見込みです※1。

また、Oh my teeth が実施したアンケート調査では、20～59歳の日本人のうち約6人に1人（16.3%）が歯科矯正の経験者、検討・希望者を含めると約2.5人に1人（39.8%）にのぼることがわかりました。このことから歯科矯正が、自己投資の一般的な選択肢になっていることが見てとれます。

一方で、「歯並びは第一印象に影響する」と認識している人は66.8%にのぼるなか、実際に矯正を経験した人は16.3%にとどまります。「大事だと感じる人」と「実際に行動する人」のあいだに、大きなギャップがあるということです。

Oh my teeth はこのギャップの背景を明らかにすべく、2026年6月の「歯と口の健康週間」を前に、矯正経験者と未経験者の双方を対象に、年収・キャリア満足度、矯正経験者の事後評価などを調査しました。

結果、経験者と未経験者で大きな差が見える項目が複数浮かび上がっています。

調査結果サマリー

詳細結果１.：歯並び満足層と不満層で平均年収「107万円差」

- 歯並び満足層と不満層で、平均個人年収に 107万円差（満足層 391万円 vs 不満層 284万円）- 矯正経験者と未経験者で、キャリア満足度に 7.5ポイント差（経験者 21.6% vs 未経験者 14.1%）- 大人で矯正治療を経験した方の 35.3% が「もっと早く矯正すればよかった」と回答- 「歯並びは第一印象に影響する」と認識している人は 66.8%、一方で実際に矯正経験のある人は 16.3%- 矯正経験者のフロス使用率は未経験者の 約7倍（大人矯正50.7%／子ども矯正42.4%／未経験6.9%）

歯並びに「満足」と回答した群（n=494）の平均個人年収は391万円、「不満」と回答した群（n=614）は284万円で、その差は107万円となりました。

歯並びと年収のあいだに直接的な因果関係があるわけではありません。ただ、群間比較として明確な差が出ていることは、歯並びが自己評価や対人場面のふるまいに広く関わっている可能性を示唆しています。

詳細結果２.：矯正経験者と未経験者で「キャリア満足度」にも7.5ポイント差

現在のキャリアに「満足している」と回答した割合は、矯正経験者（n=422）が21.6%、未経験者（n=2,165）が14.1%と、7.5ポイントの差がつきました。

歯並び満足度と年収の関係（詳細結果１.）と合わせて、歯への関わり方が自己評価の各側面に広く関連している可能性が示唆されます。

詳細結果３.：大人で矯正した経験者の35.3%が「もっと早く矯正すればよかった」

大人になってから矯正治療を経験した方（n=136）の35.3%が「もっと早く矯正すればよかった」と回答しました。子どものころに矯正した方（n=151）の同回答率は13.2%で、その差は22.1ポイントです。「やってから気づく投資」という矯正治療の特長が、データとして浮かび上がっています。

参考までに、矯正経験者の事後評価では、いずれの項目でも大人で矯正した方の実感率が高い結果となりました。特に「笑顔に自信が持てた」では大人と子で15ポイントの差がついています。

詳細結果４.：矯正経験者の事後評価──年収・自信・人前で笑う頻度

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48884/table/143_1_a694273091a9802d54e29f78ef8c51bf.jpg?v=202606011151 ]

大人になってから矯正を経験した方（n=136）に、矯正の前後で変化を感じた項目を聞いたところ、以下の結果となりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48884/table/143_2_1aca6d2ffa5c983e9d28a33ba6edf08b.jpg?v=202606011151 ]

「年収が上がった」と回答した割合は22.8%、「仕事での評価が上がった」は19.9%。生活面では「人前で笑う頻度が上がった」が36.8%、「写真撮影への積極性が上がった」が29.4%と、対人場面での行動量の変化が大きく出ています。

詳細結果５.：矯正経験者のフロス使用率は未経験者の約7倍──ケア習慣にも明確な差

矯正経験者と未経験者では、日常の歯のケア習慣にも明確な差が出ています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48884/table/143_3_49b9a3e314c3adb89b00aa415705d212.jpg?v=202606011151 ]

特にフロス・歯間ブラシの使用率は、矯正経験者の方が未経験者の約7倍。矯正をきっかけにケア意識が継続的に高まっている可能性が考えられます。

専門家コメント

一般社団法人OralX 代表理事 本多宣陽

今回の調査でとくに印象に残ったのは、矯正経験者のフロス使用率が未経験者の約7倍だった点です。矯正治療を通じてセルフケアの習慣が定着し、「歯を守る」という意識が生活に根付いていることがわかります。

たとえばマウスピース矯正の場合、装着前のブラッシングやフロスが必須となるため、毎日のケア習慣が自然に定着しやすい傾向にあります。「矯正をしてから初めてしっかり歯を磨くようになった」「フロスを毎日使うようになった」という声は、臨床でも本当によく聞きます。

矯正は単に歯並びを整えるだけでなく、虫歯や歯周病といった疾患を予防する契機にもなります。歯と口の健康週間という機会に、ご自身のケア習慣を一度見直していただけたらと思います。

矯正治療を急ぐ必要はありません。気になる症状や違和感があれば、まずは歯科医師に相談していただき、今のお口の状態を客観的に把握するところから始めてみるのがいいのではないでしょうか。

調査概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48884/table/143_4_4c8564b5ae6761c664ad43dccf0da93f.jpg?v=202606011151 ]

※ 構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

※ 詳細結果２.のキャリア満足度はスクリーニング調査全体（n=2,587）を矯正経験の有無で分類した値、詳細結果３.～５.は本調査（経験者287名／未経験者350名）にもとづく値のため、母数が異なります。

【本リリースの引用・転載について】

本リリースの引用・転載は、下記の条件を満たす場合に限り自由です。

引用元として「株式会社Oh my teeth調べ」などを明記してください。

ウェブサイトへ掲載する際は、下記ページへのリンクをお願いいたします。

・https://www.oh-my-teeth.com/

注釈

※1 矢野経済研究所「審美・矯正歯科市場に関する調査（2025年）」より、2024年の国内矯正歯科市場規模（歯科医院自由診療収益ベース） 6,000億円（審美・矯正歯科合算では7,697億円・前年比103.2%）の見込み。

■ 会社概要

会社名：株式会社Oh my teeth

代表者：代表取締役CEO 西野 誠

本社所在地：東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂

設立日：2019年10月18日

資本金：5,902,100円

事業内容：マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

提携クリニック：北海道札幌・埼玉大宮・表参道・新宿・有楽町・池袋・横浜・名古屋名駅・大阪心斎橋・大阪梅田・広島・福岡博多

■ 各種リンク

公式サイト：https://www.oh-my-teeth.com/(https://www.oh-my-teeth.com/)

公式X：https://twitter.com/oh_my_teeth(https://twitter.com/oh_my_teeth)

公式Instagram：https://www.instagram.com/ohmyteeth_official/(https://www.instagram.com/ohmyteeth_official/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@oh_my_teeth(https://www.tiktok.com/@oh_my_teeth)

■ 採用

Oh my teethに新たな価値をもたらしてくれる方を募集しています！

＜募集ポジション＞

https://careers.oh-my-teeth.com/#2c3cfc50bbb64a0f83b8c5be171a84f1(https://careers.oh-my-teeth.com/#2c3cfc50bbb64a0f83b8c5be171a84f1)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Oh my teeth 広報

タナカ まさよし

Email: masayoshi.tanaka@oh-my-teeth.com

TEL: 070-1353-1069

田村 みずき

Email: mizuki.tamura@oh-my-teeth.com

＜Oh my teeth のマウスピース矯正の注意点（リスク・副作用）＞

・保険適用外の自由診療となります。

・1日20時間以上の装着をお願いしています。装着状況は、歯の移動量や効果に影響します。

・理想の歯並びに近付けるよう、綿密に治療計画を立てています。ただし、実際の歯の動きには個人差があるため、必ずしも想定した通りに歯が動くという訳ではありません。

・歯磨きが不十分な状態でのマウスピース装着は、虫歯や歯肉炎、歯周病のリスクを高めます。

・Oh my teeth のマウスピース矯正に限らず、すべての歯科矯正に共通することですが、効果や感じ方、また歯がどのくらい動くかについては個人差があり、どの矯正方法を選んだ場合でも、満足のいく治療結果が得られない可能性があります。