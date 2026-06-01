国内最大級の観光アワード「ジャパントラベルアワード2027」のエントリーがスタート！

株式会社しいたけクリエイティブ

この度、グローバル視点でのブランディング、コンテンツ制作、マーケティングを手がける株式会社しいたけクリエイティブ（東京都品川区、代表取締役：本郷誠哉）が企画・運営する、国内最大級（※）の観光アワード「ジャパントラベルアワード」では、第6回目となる2027年のエントリーを受付開始いたしました。

本アワードは、規模の大小に関わらず、魅力ある観光体験を提供している地域や事業者であれば、どなたでも無料でエントリーいただけます。〆切は7月3日（金）まで、みなさまからのご応募心よりお待ちしております。

公式サイトを見る :https://japantravelawards.com/

◆「ジャパントラベルアワード」について

※2026年5月時点「国内における観光アワードの事業者エントリー数における」当社調べ。

ジャパントラベルアワードは、「観光からより良い社会をつくる」ことを目的に、2021年に創設された観光アワードです。誰もが安心して旅を楽しめること、多様な人々の視点やニーズを大切にすること、地域や環境にやさしいことを実践する、日本各地の魅力的な観光地やユニークな体験を「感動地」として発掘し、表彰しています。

公式サイト：https://japantravelawards.com/

公式インスタグラム：@japantravelawards(https://www.instagram.com/japantravelawards)

◆ 他の観光アワードとここが違う！

「本質」を追求するジャパントラベルアワードでは、業界アワードとは異なる「完全な旅行者視点」で審査。国内旅行者にも訪日インバウンド観光客にも魅力的な受賞者を発掘しています。

◆ 応募者対象

- 日本国内の自治体、観光協会、DMO- 観光事業者- 宿泊施設- 観光コンテンツ提供者 …など

応募資格は「魅力的な観光体験を提供している」ことのみ。すべての自治体や企業が対象で、法人・団体・個人は問いません。

◆ スケジュール

◆ 費用

- エントリー：2026年6月1日～7月3日- 書類審査 : 7月6日～7月31日- ファイナリスト発表：8月14日- 現地審査 : 8月中旬～10月- 受賞者発表：1月上旬- 表彰式：2027年1月上旬 （都内にて開催予定）

無料。

規模の大小やなどに関わらず、公平・平等に評価を受けられること、そして、それにより日本の観光全体を盛り上げることが本アワードの目的だからです。審査、受賞のいずれの段階においても、料金は発生しません。

◆ 審査員

グローバル視点を持ち、日本や日本の観光に精通した、各分野で活躍する専門家で構成されています。

◆ 審査委員長からのメッセージ

観光には旅行者だけでなく、迎え入れる地域にもポジティブな変化をもたらす力があります。誰もが安心して楽しめる環境や、自然への真摯な配慮は、やがて地域の価値観にも浸透し、社会のあり方を少しずつ変えていく。そんな力を、私たちは審査を通じて何度も目の当たりにしてきました。

ジャパントラベルアワードは、こうした前向きな変化に挑む地域や事業者の存在を、社会に広く伝えていくための場です。皆さんの取り組みが、次の変化を生むきっかけになることを願っています。本当に魅力的な日本の「感動地」からのご応募を、心よりお待ちしております。

ジャパントラベルアワード審査委員長・本郷アリー

ライター、編集者、コンサルタント。コンテンツマーケティングを専門とし、数多くの観光プロモーションを手掛ける。東京大学大学院を卒業後、毎日新聞英語版 The Mainichi や Japan Today での記者生活を経て、Savvy Tokyo 編集長、Tokyo Weekender チーフコンテンツマネージャーを歴任。その後、株式会社しいたけクリエイティブ創業。日本外国特派員協会(FCCJ)会員。大田区多文化共生推進協議会委員。2001年より日本在住。

◆ 企画・運営会社

株式会社しいたけクリエイティブ

世界専門の広告制作会社。主に英語の記事執筆やコピーライティング、デザイン、ウェブサイトや動画を含む広告制作などを行っています。国内企業や自治体などの海外向けプロモーション支援を軸に、DEIやサステナビリティ視点での観光を促進する「ジャパントラベルアワード」の運営をしています。

企業名 ：株式会社しいたけクリエイティブ

代表取締役：本郷 誠哉

事業内容 ：グローバル向け広告デザインや記事制作、ジャパントラベルアワードの運営

設立 ：2021年1月

所在地 ：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 904

公式サイト：https://shiitakecreative.jp