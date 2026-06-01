この夏は透明感と爽やかさを愉しむ！ティーソムリエの本格お茶カフェ、初夏の新作6月16日（火）スタート

Matataki-瞬-

“おいしい”を愉しむ、見つける。お茶とお菓子の特別なペアリングを愉しめる、お茶カフェ「Matataki-瞬-」（千葉県流山市）より、季節限定のお菓子の新作やイベントをご案内いたします。

2025年6月、千葉県流山市おおたかの森にオープンした本格お茶カフェ「Matataki-瞬-」。

お茶の時間をもっとおいしくする、お茶とお菓子のペアリングをご提案しています。

オープンして1年、一番人気のメニューは『和菓子で愉しむお茶のひととき』。季節を感じられる和菓子をもっと身近に。どこか懐かしく、それでいて少し新しい。そんな味わいを目指したお菓子を、お茶と合わせてお愉しみいただいております。

初夏の新作ご紹介

2026年6月16日（火）からの「和菓子で愉しむお茶のひととき」。テーマは、暑い夏の始まりにぴったり＜透明感＞と＜爽やかさ＞。味わい・食感の異なる3つのお菓子を、今年の新茶で愉しむペアリングメニューです。

「和菓子で愉しむお茶のひととき」（2026年6月16日（火）～）

＜特製練り切り｜紫陽花のころ＞

開店以来人気のクリームチーズ餡の練り切り。今回はラズベリー×クリームチーズでキュッと甘酸っぱさがクセになる味わいに仕上げています。

＜檸檬の道明寺羹＞

もちもちつぶつぶ食感の道明寺と檸檬とが出会い、甘酸っぱくやさしい、お茶に合うお菓子に。

＜紅茶の爽やかジュレ＞

香り豊かな紅茶でつくるお茶の爽やかなジュレ。檸檬ピールも合わせて。

ティーソムリエ厳選のお茶とともに、どうぞお召し上がりください。

初夏の新作 お茶とお菓子を愉しむ会（先行体験）

6月11日（木）にひとあし先に初夏の新作をお愉しみいただける先行体験会を開催いたします。

ウェルカムティーとお土産付。

席数限定・事前ご予約制。

お申し込みはこちら(https://matatakitealab260611.peatix.com)。

初夏の新作・先行体験(https://matatakitealab260611.peatix.com)

一周年の小さな贈りもの～Thanks Week～

一周年の小さな贈りもの

Matataki-瞬-は、2025年6月2日にオープンし、おかげさまで一周年を迎えます。

いらしてくださる皆様への感謝の気持ちを込めまして、6月2日（火）～6月6日（土）の期間をThanks Weekとし、ご来店いただいた方を対象にMatataki-瞬-からの小さな贈りものをご用意いたしました。

期間中、毎日数量限定にてウェルカムティーをご提供いたします。

暑い日にもぴったり。

厳選したお茶を冷茶にてご提供いたします。

お茶の時間をもっとおいしく、新しく。

2年目のMatataki-瞬-、どうぞご期待ください。

店舗・代表者 情報

Matataki-瞬- 千葉県・流山市

Matataki-瞬-

営業時間：火・水・土・日 13:00～17:00

金のみ 14:00～19:30

定休日 ：月/木曜日

＊6月7日（日）はお休みです。

住所：〒270-0128

千葉県流山市おおたかの森西1-9-4

espoir2階F号室「瞬」

都内からもアクセス良好！

つくばエクスプレス「流山おおたかの森駅」西口徒歩3分

Webサイト：https://www.nycoffeeandtea.com/matataki

オンラインストア：https://matataki.official.ec/

Instagram：@matataki.tea(https://www.instagram.com/matataki.tea/)

（最新の営業時間等詳細は、Webサイト・Instagramにて発信しています）

代表者情報

代表・Tea Sommelier

平野 ゆりえ

東京都出身。

飲料・食品メーカーにて15年以上勤務し、広報、EC、マーケティング、商品開発を経験。

仕事でのお茶の専門家との出会いや日々のカフェ巡りを経て

幼少期に英国に住んでいたことから親しみを感じていた紅茶を中心に、お茶にさらに魅了され、

UK Tea Academy 「TEA SOMMELIER」、

日本茶インストラクター等の資格を取得。

日本国内のお茶の産地や、スリランカの茶園を訪問。

お茶の素晴らしさや、お茶の現状を世の中に伝えていきたいと思い、お茶・紅茶の魅力を広め、さらには”おいしい”幸せを広めることを自らのライフワークとすることを決意。

お茶の魅力の発信拠点として、2025年6月、お茶カフェ「Matataki-瞬-」をオープン。

季節に合わせたお茶菓子とお茶のペアリングメニューやお茶・お菓子の販売に加え、お茶の飲み比べや練り切りづくり体験など、お茶にまつわる体験ができるTea Lab.（ワークショップ）を開催しています。