【ウェルネス旅×沖縄夏グルメ】　海ぶどう農園 海ん道発！“朝採れ・山盛り”海ぶどうを楽しむ、沖縄流しゃぶしゃぶ

株式会社日本バイオテック

沖縄で海ぶどうの養殖・加工販売と日本初※1の海ぶどうテーマパーク「海ぶどう農園 海ん道～uminchi～（以下、海ん道）」を運営する株式会社日本バイオテック（本社：沖縄県糸満市、代表取締役：山城由希）は、「ウェルネス旅×沖縄夏グルメ」をテーマに、“朝採れ・山盛り”の海ぶどうを楽しむ「沖縄流しゃぶしゃぶ」を展開しています。

本メニューは、海ん道産海ぶどうと、沖縄県産アグー豚をしゃぶしゃぶで楽しむ新感覚の沖縄夏グルメで、暑い季節でもさっぱりと食べられる“整いグルメ”として提案しています。また施設内では、海ぶどうを使用した卵かけご飯やソフトクリームなど、多彩なフードメニューも展開しています。さらに、海ぶどうに実際に触れながら学べる体験コンテンツも用意しており、“見る・触れる・味わう”を通じて海ぶどうの魅力を体感していただけます。

エメラルドグリーンの海を望むロケーションの中で、沖縄ならではの食と体験を掛け合わせた特別な夏旅をお楽しみください。

ビーチを目の前にした「海ぶどう農園 海ん道」沖縄流しゃぶしゃぶ（イメージ）

※1: 2020年1月、自社調べ。海ぶどうをテーマとした複合型体験施設として

沖縄夏グルメの新提案「沖縄流しゃぶしゃぶ」！山盛り海ぶどう＆アグー豚

近年、冷房による体の冷えや夏バテ対策への関心の高まりから、あえて温かい料理を選ぶ“夏の温食”という食習慣が注目されています。こうした背景を受け、当社では、沖縄の地域食材である海ぶどうとアグー豚を掛け合わせた沖縄流しゃぶしゃぶを、夏でもさっぱりと楽しめる新たな食の選択肢として提案いたします。

自社養殖による朝採れの新鮮な海ぶどうを山盛りで提供し、沖縄ブランド豚であるアグー豚と組み合わせた一品は、ぷちぷち食感と、しゃぶしゃぶによる軽やかな味わいが特長で、食欲が落ちがちな夏でも無理なくお楽しみいただけます。

■概要

商品名：海ぶどうとアグー豚のしゃぶしゃぶ

価格：お一人様 4,980円（税込）※2名様より承ります／完全予約制

内容：朝採れ海ぶどう、アグー豚、季節の野菜、もずく、海ぶどう沖縄そば（生麺）

※ムスリムフレンドリー対応可

※メニューの詳細はこちら(https://www.uminchi.com/wp/wp-content/uploads/2026/05/%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B6%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC.pdf)からご覧いただけます。

店舗：海ぶどう農園 海ん道内 海ぶどう沖縄そば店「ぷちぷち」

（沖縄県糸満市真栄里1931）

営業時間：9:00～17:00（ショップ＆体験最終受付 16:00）

※17:00以降ご利用希望の場合はご相談ください。

その他：個室あり（4名から16名まで対応。人数のご相談も可能）

定休日：なし（年末年始を除く）

＜ここが特徴＞

1．自社農園だから実現できる“山盛り海ぶどう”

同一敷地内の養殖施設で収穫した朝採れ海ぶどうを使用。ぷちぷちとした食感と口の中に広がる清涼感が特長です。

2．アグー豚の旨みと軽やかな後味

良質な脂を持つアグー豚は、しゃぶしゃぶにすることで余分な脂が落ち、旨みを活かしながらさっぱりとした食べ心地を実現します。

3．夏バテ対策としての栄養価

ビタミンB1を豊富に含むアグー豚に加え、海ぶどう由来のミネラルやアミノ酸を同時に摂取でき、夏に不足しがちな栄養素をバランスよく補えます。海ぶどうの栄養成分については、こちら(https://shop.uminchi.com/apps/note/%E6%B5%B7%E3%81%B6%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AE%E6%A0%84%E9%A4%8A%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%EF%BC%81%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%96%E3%82%8B%E6%88%90%E5%88%86%E3%81%A8%E9%A3%9F%E3%81%B9%E6%96%B9/)からご確認いただけます。

■広がる海ぶどう体験

海ん道では、海ぶどうを存分に楽しめる海ぶどう卵かけご飯や海ぶどうソフトクリームといった多彩なメニューを展開しています。さらに、施設内養殖場の見学や海ぶどうの掴み取り体験、海ぶどうナイトツアー（予約制・有料）など、食と体験を組み合わせたコンテンツもご用意しています。

当社では、自社農園で育てた海ぶどうを朝採れで提供することで、鮮度価値を最大化しています。食事と体験を一体化させることで、一次産業の魅力を直感的に伝える場としての役割も担っています。当社は今後も、地域資源を活かした新たな観光コンテンツの創出に取り組んでまいります。

「海ぶどう農園 海ん道～uminchi～」について

沖縄本島南部の糸満市にある日本初※の海ぶどうのテーマパーク「海ぶどう農園 海ん道～uminchi～」。

海ぶどう摘み取り体験や塩づくり体験、朝採れ海ぶどうの販売や生海ぶどうソフト、マリンアクティビティやキャンプ、手ぶらBBQ、民泊など「沖縄」がぎゅっと詰まった複合型体験施設です。施設内には、海ぶどう直売所「海ぶどう農園のお店ぷちぷち」があり、海ぶどうにはこんな食べ方があったんだと驚く自社開発商品やメニューを提供。新鮮な海ぶどうをその場で味わえます。徒歩30秒の天然ビーチ「ぷちぷちビーチ」や景色のよい浜辺で楽しむアウトドアアクティビティも人気です。

※:2020年1月、自社調べ。海ぶどうをテーマとした複合型体験施設として

「海ぶどう農園 海ん道～uminchi～」 公式サイト https://www.uminchi.com/(https://www.uminchi.com/)

●施設名：海ぶどう農園 海ん道～uminchi～

●所在地：沖縄県糸満市真栄里1931

●TEL：098-994-0016

●営業時間：9:00～17:00（ショップ＆体験最終受付 16:00） 定休日なし ※年末年始を除く

＜運営会社＞

会社名：株式会社 日本バイオテック

代表者：代表取締役 山城由希

所在地：沖縄県糸満市真栄里1931

設立：1985年12月

事業内容：海ぶどう養殖、沖縄食材販売、海ぶどう農園 海ん道～uminchi～（うみんち）～の運営