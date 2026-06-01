【株式会社Ginza】本社を置く「GINZA SIX」外周のボランティア清掃を始めて8年が経ちました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、毎週欠かす事なく行っている、GINZA SIX外周のボランティア清掃を始めて、8年が経ちました。

株式会社Ginza本社 GINZA SIX 8階

GINZA SIX外周のボランティア清掃活動は、街のクリーン化に貢献したい、少しでも皆様に快適に過ごしていただきたい、という思いでGINZA SIXに移転した2018年より始めて参りました。

リフォーム業は、お客様の大切なお住まいを快適な空間にする仕事であり、弊社は事業をする上で「お客様の満足を第一に考える」といった「ホスピタリティ精神」を何より大切にしておりますが、地域のボランティア清掃はこれに共通するものであると考えております。

本社を置くGINZA SIX以外の自社所有物件（埼玉浦和ショールーム、府中ショールーム、成城ショールーム、横浜菊名ショールーム、宝塚ショールーム、神戸ショールーム、京滋ショールーム、名古屋ショールーム）でも同様に行っております。

お客様、そして地域の皆様の為、今後も全社一丸となり社会貢献の為に継続して参ります。

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム

■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り「全国第1位」を受賞致しました