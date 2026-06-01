【公開動画が10本に到達】YouTubeにて「CLT最強木造チャンネル」を公開中

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）が運営するCLTフランチャイズネットワーク本部「GRAND NESTA（グランネスタ）」の公式YouTubeチャンネル「CLT最強木造チャンネル」において、2026年5月31日（日）に10本目となる動画を公開いたしました。

〈5月31日公開：【提案の幅が広がる】資産価値の高い家でインフレ時代を生き抜く！商品戦略が住宅会社の存続を左右するワケとは〉

動画はこちら :https://youtu.be/TsHKKUN2-Yg?si=QHJBDjoFvEM-5xH5

GRAND NESTAは、CLTハイブリッド構法の戸建て住宅商品「CLT MASTERS」を東日本中心（大阪以東）に展開するフランチャイズネットワーク本部です。企業の加盟促進を目的とした施策の一環として開設した本チャンネルは、現在毎週日曜日19:00に動画を公開しています。



本チャンネルでは、当社の加盟開発部 統括マネージャーである城 智己（じょう ともき）が出演し、全国の工務店やハウスビルダーに向けてGRAND NESTAの魅力を伝えるとともに、一般の方々にもCLTハイブリッド構法の特長を広く知っていただくことを目的としています。

GRAND NESTAは、東日本エリアでの加盟企業数を増やすことで、年間1,000棟の受注を目指す考えです。

震度５～７の繰り返す地震にも連続70回耐える耐震性～「CLTハイブリッド構法」を採用したGRAND NESTAの住まい

GRAND NESTA の運営元であるライフデザイン・カバヤ株式会社が開発した「CLTハイブリッド構法」は、木造軸組工法の筋交い部分に、大臣認定を取得した八角形のCLT耐力壁を組み込んだ戸建て住宅向けのオリジナル構法です。

CLTは、海外ではマンションや商業施設などの中・高層建築物に使用される木質建材で、住宅に利用するにはオーバースペックでコストメリットが少なかったため、ライフデザイン・カバヤ株式会社は住宅に適した独自のCLT構法を開発。実大振動台実験では、連続70回に及ぶ震度5～7の地震波を入力、ホールダウン金物等の締め直しを行うことなく、構造部に損傷はみられないという結果を得ており、「地震に勝ち続けられる家、そして住み続けられる家。」を実現しました。

CLTハイブリッド構法とは :https://lifedesign-kabaya.co.jp/technology/CLTハイブリッド構法実大振動台実験 :https://youtu.be/uALHFffzuyg?si=NoDgIITcWDPvWNOe

●グッドデザイン賞・iFデザインアワード・ウッドデザイン賞をトリプル受賞

「地域循環型住宅サプライチェーン CLTハイブリッド構法」プロジェクトにおいて、「2025年度グッドデザイン賞」（運営：公益財団法人日本デザイン振興会）、「iFデザインアワード2026」（主催：iF International Forum Design GmbH）、「ウッドデザイン賞2025」（主催：一般社団法人日本ウッドデザイン協会）を受賞いたしました。

トリプル受賞について :https://lifedesign-kabaya.co.jp/news/press/page-3117/

GRAND NESTAとは

GRAND NESTAは2024年10月に設立した、ライフデザイン・カバヤ株式会社が運営するフランチャイズネットワーク本部です。ライフデザイン・カバヤ株式会社が開発した「CLTハイブリッド構法」の戸建て住宅を扱っています。

運営元であるライフデザイン・カバヤ株式会社は本構法を採用した住宅商品を「CLT MASTERS」として西日本に展開。そして、GRAND NESTAでは、東日本を中心とした大阪以東のエリアでフランチャイズネットワークを展開しています。

GRAND NESTAは、脱炭素社会の実現に向け、高強度で持続可能な建築材料であるCLTを用いた木造建築の普及拡大を目指します。

▼GRAND NESTA（https://g-nesta.jp/）

設立：2024年10月3日

本部：岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

東京支店：東京都中央区日本橋本町二丁目6-1 日本橋本町プラザビル6階

TEL：086-243-6667

▼GRAND NESTAの運営会社

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社（https://lifedesign-kabaya.co.jp/）

設立：1972年12月1日

事業内容：建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業