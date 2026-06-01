アサヒアレックスグループ、国土交通省「GX建築事業者」に登録。2025年度全棟でGX志向型住宅基準を達成し、GX宣言を発表。

アサヒアレックスホールディングス株式会社

アサヒアレックスホールディングス株式会社（本社：新潟県新潟市中央区美咲町、代表取締役：石倉茂雄）を中核とするアサヒアレックスグループは、2025年4月、国土交通省が運営する「子育てグリーン住宅支援事業」においてGXへの協力表明を完了し、【GX建築事業者】として国土交通省の公式キャンペーンサイトに登録されました。また、2025年度の全棟でGX志向型住宅の基準（断熱等性能等級6以上・一次エネルギー消費量削減率35%以上）を標準仕様として達成したことを受け、グループとして正式にGX宣言を発表します。

GX先行宣言：https://www.asahi-alex.co.jp/gx/

GX宣言の背景

国は2025年2月に「GX2040ビジョン」（経済産業省、2025年2月閣議決定）を策定し、住宅分野においても段階的な性能基準の強化を進めています。2025年4月には全新築住宅への省エネ基準適合が義務化され、2027年にはGX ZEH（新ZEH）認定制度が開始予定、2030年にはZEH基準の全新築住宅への義務化が目標とされています。

アサヒアレックスグループは、これらの義務化・基準引き上げに先行して対応しており、2025年度においてグループ全棟でGX志向型住宅の要件を標準仕様として達成しました。これは国が2025年度より創設した補助金制度「子育てグリーン住宅支援事業」において最高区分となるGX志向型住宅の基準と同水準です。

GX宣言の内容

アサヒアレックスグループは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた社会システムの変革に協働する建築事業者として、以下の取り組みを継続してまいります。第一に、全棟においてGX志向型住宅以上の性能基準を維持し続けることです。第二に、2027年のGX ZEH認定制度の義務化に対応するため、準備を進めています。第三に、お客様に対してGX住宅の価値をわかりやすく伝え、脱炭素社会への移行を地域から推進することです。

代表取締役メッセージ

「アサヒアレックスグループは、新潟の地域に根ざした住まいづくりを通じて、地域に永続的に必要とされる企業を目指してきました。GX宣言は、これからの取り組みの始まりではありません。お客様の暮らしを50年・100年後まで守れる家を追い求めてきた結果が、国の最高水準のGX基準と一致していたということです。この事実を宣言という形で示すことで、お客様にとっての住宅選びの確かな基準にしていただきたいと思います。」

代表取締役 石倉茂雄

アサヒアレックスグループについて

アサヒアレックスホールディングス株式会社を中核とする住宅関連総合グループです。新潟県を中心に、注文住宅・リフォームリノベーション・不動産・環境（太陽光）事業を展開しています。2030年売上高100億円達成（100億宣言）を目指し、DX認定取得（経済産業省）、GX建築事業者登録（国土交通省）など、経営・デジタル・環境の3軸での取り組みを推進しています。

本社所在地：新潟県新潟市中央区美咲町1-9-48 代表者：代表取締役 石倉茂雄 事業内容：注文住宅事業・リフォームリノベーション事業・不動産事業・環境事業（太陽光）・公共事業 グループ公式サイト：https://asahi-alex-holdings.com/

参考：関連する公的制度

子育てグリーン住宅支援事業（国土交通省）：https://kosodate-green.mlit.go.jp

GX建築事業者 協力表明について：https://kosodate-green.mlit.go.jp/gx-participation/

GX2040ビジョン（経済産業省、2025年2月閣議決定）：https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218004/20250218004.html