残薬問題に立ち向かう薬剤戦師オーガマンの「やくいくプロジェクト」福岡発！九州5県へ広がる保育園・幼稚園訪問活動が累計400園達成！

株式会社 オーガホールディングス

株式会社大賀薬局（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：大賀崇浩）は、2020年に発足した「オーガマンのやくいく（薬育）プロジェクト」において、2022年より福岡市近郊の保育園・幼稚園への訪問啓発活動を開始しました。そして、2026年5月22日（金）訪問累計400園を達成し、これまでに43,834人の子どもたちへ薬育啓発活動を実施しています。

本プロジェクトは、子どもたちへ正しい薬の飲み方や、手洗い・うがい・歯みがきなどの健康予防の習慣を、歌やダンスを通して楽しく伝える参加型の薬育啓発活動になっています。

当初は福岡市近郊のみで実施していましたが、活動後の子どもたちの“行動変容”に対し、保護者や園関係者から多くの反響が寄せられ、口コミや紹介を通じて県外からの依頼も増加。現在では、福岡県を中心に、鹿児島県・沖縄県・熊本県・佐賀県へと活動エリアを拡大しています。さらに、保育園・幼稚園からの依頼が半年以上先まで埋まるプロジェクトへと成長しており、年内には累計約470園への訪問を見込んでいます。

大賀薬局では、今後も「地域の子どもたちの健康を守る活動」として、九州全域へ取り組みを広げながら、地域の健康づくりや予防意識向上に貢献してまいります。

オーガマンのやくいくプロジェクト HP https://www.ohga-ph.com/ohga-man/yakuiku/index.php

【背景・活動内容】

本プロジェクトの原点には、2020年の新型コロナウイルス感染拡大があります。

多くのイベントや行事が中止となる中、「今、自分たちにできることは何か」を考え、福岡市主催「※福岡100」への採択をきっかけに、地域に根差した薬局として、子どもたちへ健康や予防の大切さを楽しく伝える“薬育活動”「オーガマンのやくいく（薬育）プロジェクト」を2022年より本格始動しました。

大賀薬局のコーポレートヒーロー「薬剤戦師オーガマン」と大賀薬局スタッフが保育園・幼稚園を訪問し、歌やダンスを交えながら、正しい手洗い・うがい・歯みがきに加え、薬を最後まで正しく飲み切ることの大切さを楽しく学べる参加型プログラムを実施しています。また、子どもたちが身につけた予防と健康習慣を家庭へ広げることで、地域全体の健康意識向上や医療資源の適正活用につなげることを目指しています。

※福岡100とは…福岡市が、産学官民「オール福岡」で取り組む、人生100年時代の到来を見据え、だれもが心身ともに

健康で自分らしく活躍できる持続可能なまちを目指すプロジェクト。https://100.city.fukuoka.lg.jp/about

【活動実績】

2022年より始動した本プロジェクトは、「地域の子どもたちの健康を守りたい」という想いのもと活動を続け、これまでに累計400園・43,834人の子どもたちへ、健康習慣や予防意識の大切さを伝えてまいりました。また、活動後には「子どもが自ら手洗い・うがいをするようになった」「家庭でも健康習慣が身についた」など、園関係者や保護者から多くの反響が寄せられ、口コミや紹介を通じて県外からの依頼も増加しています。

また、福岡エリアにおける直近の認知度調査では、オーガマンの活動認知度が前年比で約10ポイント向上しました。この結果は、本プロジェクトが地域に根差した啓発活動として着実に定着していることを示しています。

これからも、福岡・鹿児島を中心に、沖縄・熊本・佐賀など九州各地へ活動を広げながら、地域の健康づくりや予防意識向上に貢献してまいります。

■ 地域別実績（2022年～2026年5月時点）

・福岡県 348園 ／ 40,006人

・鹿児島県 35園 ／ 2,455人

・沖縄県 11園 ／ 642人

・熊本県 4園 ／ 504人

・佐賀県 2園 ／ 227人

※参考：福岡市の3～5歳人口 約36,664人

（出典：福岡市HP「住民基本台帳 年齢別人口」2026年3月時点）

【実際にいただいた声（一部抜粋）】

・手洗いが“楽しいもの”に変わり、子どもたちの笑顔が増えました。（保育園関係者）

・オーガマンのおかげで手洗い、歯磨きの意識も変わり、本当に助かりました。（保育園関係者）

・「手が洗いたい」と手洗いを楽しみにしている子がいました。（保育園関係者）

・こども達と地域のつながりを持つ機会をいただけて感謝しています。（保育園関係者）

・フロスも嫌がらずに使ってくれるようになり、今では習慣になっています。（保護者）

・家で歯磨き、手洗いをいつもより念入りにするようになりました。（保護者）

【協賛企業】

・デンタルプロ株式会社

・シャボン玉石けん株式会社

・森永乳業九州株式会社

【今後の展望】

「エンタメで行動変容」という理念のもと、福岡市を中心に九州各地へ活動エリアを広げ、保育園・幼稚園への訪問活動を継続し、累計1,000園の実施を目指してまいります。

また、本活動から発展し、福岡市教育委員会認定の「薬剤師の出前授業」として、小・中・高校を対象に、薬剤師の仕事や医療費適正化の重要性を伝えるキャリア教育を実施しています。さらに、近年社会課題となっている若年層のオーバードーズ（市販薬の過量服用）防止授業についても、小学校高学年から高校生を対象に、現在19校で実施を予定しています。

今後は、福岡を起点に九州全域へ活動を段階的に拡大し、行政・教育機関・企業と連携した「地域連動型予防教育モデル」の構築を推進してまいります。大賀薬局では、「薬を増やすのではなく減らす」 それが薬剤師の使命であるという考えのもと、“エンタメ”の発想を取り入れた健康教育を通じて、楽しみながら行動変容につながる取り組みを推進しています。

「やくいくプロジェクト」を通じて、予防意識向上や医療費適正化、健康寿命延伸につながる“予防型社会”の実現を目指してまいります。

【薬剤戦師オーガマンについて】

残薬問題に立ち向かい、薬を減らすことを大義とする、薬剤師のヒーローです。

九州の特撮TV番組ドゲンジャーズのヒーローでもあります。

オーガマン HP https://www.ohga-ph.com/ohga-man/

【大賀薬局について】

1902年に創業し、福岡県を中心に調剤薬局、ドラッグストア、化粧品専門店121店舗を展開。

『薬を増やすではなく、減らす薬局』を目指しています。また、地域の皆様にとって有益であり、安心して健やかに過ごすことが出来るための場所として存在し続けることを理念としています。

人と動物と環境のよりよい共生を目指すワンヘルスを推進しており、2024年には動物の調剤をスタートさせ、人と動物の健康を守る企業を目指しています。

HP https://www.ohga-ph.com/

大賀薬局 本社

福岡県福岡市博多区博多駅前3-9-1 大賀博多駅前ビル3F

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社 オーガホールディングス マーケティング室 大友 ことみ

メールアドレス：pr.media@ohga-hd.com

連絡先：092-483-8777（代表） 070-1598-5295（携帯）