アグロルーデンスと第一実業、米由来マイコプロテインおよびバイオエタノールの商用化に向けた大規模技術実証設備をアグロルーデンス那須工場に導入、運用開始

Agro Ludens株式会社

アグロルーデンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐賀清崇、以下「アグロルーデンス」）と第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：船渡雄司、以下「第一実業」）は、このたび、栃木県大田原市に所在するアグロルーデンス那須工場（以下「那須工場」）において、米由来マイコプロテインおよびバイオエタノールの商用化に向けた大規模技術実証設備（以下「本技術実証設備」）を導入し、運用を開始したことをお知らせいたします。

アグロルーデンス那須工場の液化糖化装置および糖液濃縮装置

アグロルーデンスと第一実業は、2022年に戦略的パートナーシップを締結し、米由来マイコプロテインおよびバイオエタノールの商用化に向けた技術開発を推進してきました。

これまで、アグロルーデンスは国内展示会や試作品の検証を通じて、米由来マイコプロテイン※1の市場性を確認してきました。現在は、安定した量産技術の確立と原料多様化への対応により、事業の実現可能性が高まったことから、本取り組みを推進しています。

本取り組みは、創業当時からのパートナーである第一実業のプラントエンジニアリングおよび設備実装に関する知見を活用し、「農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR）」のもとで推進してきました。今回の那須工場におけるプラント設備の導入・構築は、両社の協働により実現したものです。

本技術実証設備は、米を原料としてマイコプロテインとバイオエタノールを併産する独自技術のスケールアップ検証拠点となります。本設備の連続運転を通じて、プロセスの再現性・経済性・運転安定性を検証するとともに、米由来マイコプロテインの安定供給に向けた体制の構築を加速させてまいります。

また、本技術実証設備で取得される運転データは、将来の商用プラント設計に活用されるものであり、量産化に向けた設計基盤の確立を目的としています。これにより、単一拠点での生産にとどまらず、複数拠点での展開を見据えた技術の標準化を進めてまいります。

さらに両社は、グローバルサウス※2地域における商用プラントのCAPEX※3の検討を共同で進めています。本取り組みは、総合機械商社である第一実業の多様な知見と、同社の強みであるグローバルネットワークを生かし、国内外における事業の水平展開を見据えたものです。原料調達からプラント設計・建設、運転までを含む一気通貫したモデルの構築を目指します。

今後は、本技術実証設備で得られる知見をもとに、

・年間5,000トン規模の米由来マイコプロテイン

・年間1万～2万キロリットル規模のバイオエタノール

を生産する商用プラントの実現および展開を目指します。

アグロルーデンスと第一実業は、今後もパートナーシップをより深め、食料およびエネルギーの同時供給に資する技術の社会実装を推進してまいります。

※1 米由来マイコプロテイン：マイコプロテインは、キノコや麹などの糸状菌を利用してつくられる次世代タンパク質で、アグロルーデンスは麹菌で米タンパク質を発酵させて製造する独自技術（特許第7264566号・7441567号）を有しています。また製造過程で得られる米由来の糖液は、高品質ライスシロップとして食品分野のほか、醸造やバイオ燃料分野でも活用できます。

※2 グローバルサウス：南半球に位置するアジアやアフリカ、中南米地域の新興国の総称です。

※3 CAPEX：生産設備や建物、IT インフラなどの固定資産の取得や改善に充てられる支出を指します。

■第一実業株式会社

第一実業は、1948年に創業した独立系の総合機械商社です。日本の産業の発展、成長とともに多様な分野に進出し、海外18カ国36拠点にて7つの事業を展開しています。現場に根ざしたエンジニアリング力を強みとしており、設備提案からアフターサービスまで、一貫したトータルソリューションを提供しています。

■アグロルーデンス株式会社

米を基盤としたバイオエコノミーを推進し、食料とエネルギーの両面で新たな資源循環モデルの構築に取り組むベンチャー企業。米からマイコプロテインと糖液を併産する特許技術を活用し、持続可能なタンパク質供給とバイオ燃料原料の創出を目指しています。