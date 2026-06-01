【東京都】都内中堅・中小企業等向け「男性育業推進リーダー事業奨励金」令和8年度 第１回事前エントリー受付開始！奨励金100万円支給-都内企業の男性育業取得率向上を目指して

はたらく女性スクエア(東京都労働相談情報センター青山事務所)

東京都では、男性従業員が当たり前に育業＊をし、男女ともに育児と仕事の両立ができる職場環境の整備を後押ししており、「男性育業推進リーダー設置企業」認定制度を実施しています。合計30日以上の育業をした男性を「男性育業推進リーダー」として設置し、男性育業を社内に広めるための課題の洗い出し・目標設定・社内研修等を行い、社内外に推進した企業を「男性育業推進リーダー設置企業」として認定します。さらに、中堅・中小企業等は、認定と併せて奨励金（100万円）の交付を受けることができます。

＊育児休業を取得しやすい社会的な機運醸成を目的に、東京都では育児休業の愛称として「育業」を使用しています。

奨励金対象企業の主な条件

以下の要件を満たす中堅・中小企業等（常用労働者数が1,000人以下）が対象です。

- 都内に本店所在地があり、かつ、都内で事業を営んでいること

- 常時雇用する労働者が5名以上いること。5名は雇入れ日から6か月以上継続して雇用しており、かつ、雇用保険被保険者であること。そのうち2名は男性であること

- 都内で事業を営んでいるグループ企業等が1社以上あること

- 直近5か年度に、同一の子につき合計30日以上の育業した男性労働者等が1名以上いること

- 交付申請日の直前の事業年度の男性育業取得率が79%以下であること など

※その他要件あり

事業の主な流れ

奨励事業の主な取組内容

前エントリー受付期間と募集社数（予定）

第1回：6月1日（月）10時～6月12日（金）17時（25社）

第2回：7月6日（月）10時～7月17日（金）17時（25社）

第3回：9月1日（火）10時～9月14日（月）17時（15社）

※先着順ではなく、応募多数の場合は抽選。

認定制度のみの利用も可能

大企業が認定を受けることや、中堅・中小企業等が奨励金を利用せずに認定のみ申請することも可能です。申請要件を満たす企業等が、所定の取組内容を実施し、要件を満たした場合に「男性育業推進リーダー設置企業」として認定します。

事業の主な流れ

認定申請受付期間：令和8年6月1日（月）～令和9年2月26日（金）

※認定申請にあたっては先に認定事業を実施していただくため、十分な期間を確保の上、お取り組みください。

詳細情報・お問合せ先

事業の詳細・募集要項・様式などは下記よりご確認ください。

【TOKYOはたらくネット】

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/ikugyoleader/



【担当窓口】

はたらく女性スクエア（東京都労働相談情報センター青山事務所）

男性育業推進リーダー事業担当

TEL：03-6427-7518（9:00～17:00／土日祝・年末年始12/29～1/3を除く）



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