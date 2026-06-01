【東京都】令和８年度 男性育業推進リーダー設置企業の募集開始！-都内企業の男性育業取得率向上を目指して

はたらく女性スクエア(東京都労働相談情報センター青山事務所)

東京都では、都内企業の男性育業取得率向上を目指し、「男性育業推進リーダー設置企業」認定制度を行っています。

男性育業推進リーダー認定制度とは

東京都では、男性従業員が当たり前に育業＊をし、男女ともに育児と仕事の両立ができる職場環境の整備を後押ししており、「男性育業推進リーダー設置企業」認定制度を実施しています。合計30日以上の育業をした男性を「男性育業推進リーダー」として設置し、男性育業を社内に広めるための課題の洗い出し・目標設定・社内研修等を行い、社内外に推進した企業を「男性育業推進リーダー設置企業」として認定します。

＊育児休業を取得しやすい社会的な機運醸成を目的に、東京都では育児休業の愛称として「育業」を使用しています。

認定対象企業の主な条件

以下の要件を満たす企業等（大企業含む）が対象です。

- 都内に本店所在地があり、かつ、都内で事業を営んでいること

- 常時雇用の労働者が5名以上いること。5名は雇入れ日から６か月以上継続して雇用しており、かつ、雇用保険被保険者であること。そのうち2名は男性であること

- 都内で事業を営んでいるグループ企業等が1社以上あること

- 直近5か年度に、同一の子につき合計30日以上の育業をした男性労働者等が1名以上いること

- 認定事業実施の開始日の直前の事業年度の男性育業取得率が79%以下であること など

※その他要件あり

事業の主な流れ

認定事業の主な取組内容

認定申請受付期間

令和８年６月１日（月）～令和9年2月26日（金）

※認定申請にあたっては先に認定事業を実施していただくため、十分な期間を確保の上、お取り組みください。

詳細情報・お問合せ先

【TOKYOはたらくネット】

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/ikugyoleader/

【担当窓口】

はたらく女性スクエア（東京都労働相談情報センター青山事務所）

男性育業推進リーダー事業担当

TEL：03-6427-7518（9:00～17:00／土日祝・年末年始12/29～1/3を除く）

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