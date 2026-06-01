伸縮性に優れたラグジュアリーな逸品、エルミテックスがリニューアル。時計バンドメーカー 株式会社バンビから6月1日(月)発売

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イタリア製の伸縮メッシュバンド『エルミテックス』がバンビからリニューアルして再登場しました。

エルミテックスとは？

エルミテックス（ELMITEX）時計バンドは、マリオ・ザルトロン氏によって発明されたイタリア製の伸縮メッシュバンド。

独特の生産技術によってもたらされるメッシュは、他の製品にはない"伸縮性"を実現。

耐久性がある高い品質と、しなやかで抜群の装着感は、メタルバンドの中でも根強い人気を誇ります。

イタリア製素材の特殊なメッシュ構造により、多くの金属バンドにありがちな毛の引っかかりを解消。

レトロな雰囲気を感じさせながらも、スタイリッシュな形状が美しく、高級感のある輝きを放ちます。

リニューアルについて

金色バンドのメッキ仕様を耐食性・耐摩耗性に優れたIPメッキへと仕様変更し、さらなる高品質を実現しました。

質を追求し続けるクオリティコンシャスな時計バンドにリニューアルしました。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44797/table/25_1_bbecd6a7541febe04b4284d8d7572d66.jpg?v=202606011051 ]

■会社概要

社名：株式会社バンビ

本社：東京都台東区台東4-32-1

代表者：代表取締役社長 舘林 秀朗

コーポレートサイト：https://www.bambi.jp/

公式ストア：https://www.bambi-online.com/

Instagram：https://www.instagram.com/bambi_watchband/

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