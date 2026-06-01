AMGホールディングス株式会社、子会社を含む事業拠点を「栄三丁目ビルディング」へ移転

AMGホールディングス株式会社

AMGホールディングス株式会社（代表取締役社長：長谷川克彦、以下「当社」）は、2021年4月に持株会社へ移行し6年目を迎えました。今後のさらなる事業拡大及び人員体制の強化を見据え、子会社を含む事業拠点を名古屋市中区栄にある「栄三丁目ビルディング」へ移転し、2026年7月3日(金)より業務を開始いたします。

移転の背景

当社は経営理念「創る 挑戦。-Challenge to Create-」のもと、各グループ会社が有する技術や強みを共有し、シナジーを高めることで、既存事業の成長と積極的な新規事業への挑戦を推進しています。

この度の移転では、当社及び子会社である、株式会社エムジーホーム(代表取締役：阿部洋二、以下「エムジーホーム」)、株式会社アーキッシュギャラリー(代表取締役社長：伊藤誠英、以下「アーキッシュギャラリー」)、株式会社高垣組（代表取締役社長：信田清久、以下「高垣組」）の事業拠点を集約することで、グループ間の連携及び円滑な情報共有を促進し、さらなる業務効率化と共創力の向上を図ります。

また、栄駅近接の利便性に優れた立地を活かし、お取引先企業との連携強化に加え、グループ全体における採用活動の推進にも繋げてまいります。

移転先について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107949/table/26_1_a99855c7c8ab050fdf391cf5882b2cf3.jpg?v=202606011051 ]

※電話番号・FAX番号に変更はございません。

当社について

当社は東証スタンダード市場・名証メイン市場に上場しており、主に関東・中部・関西・九州圏において、商業ビルやマンション、公共工事の設計施工を手掛ける事業会社を中心に、分譲マンション・戸建の開発・販売を行う事業会社、不動産管理・仲介会社を傘下とし、強固な財務基盤と確かな事業戦略にてグループ全体の経営管理と事業推進に特化しています。

グループ会社は、愛知県一宮市・岐阜県岐阜市にて実績棟数No.1の分譲マンション『モアグレース』シリーズを展開するエムジーホームをはじめ、東京・名古屋・大阪にて自動車ディーラーを中心とした商業施設や分譲マンション、オフィスビルの設計施工を手掛けるアーキッシュギャラリー、岐阜県郡上市に本社を置き、土木事業や教育・福祉関連施設をはじめとした建築実績を持つ高垣組など、様々な分野の建築案件を手掛ける企業により構成されており、「価値あるモノづくり」を創出、展開しています。

会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107949/table/26_2_2db5b62add82db72eba52f9fa194e071.jpg?v=202606011051 ]

本件に関するお問合せ

AMGホールディングス株式会社

お問合せ先 https://www.amg-hd.co.jp/contact/