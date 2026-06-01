「羽田営業所」開設のお知らせ

安田倉庫株式会社

安田倉庫株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小川一成、以下「当社」）は、2026年6月1日に東京都大田区昭和島において物流倉庫「羽田営業所」を開設し、営業を開始いたしましたのでお知らせいたします。

倉庫外観

当社グループは、2030年のあるべき姿としての「長期ビジョン2030」と、長期ビジョンを実現するための計画として中期経営計画「強くなる、ひとつになるYASDA GROUP CHALLENGE 2027」を策定し、更なる成長に向けた事業体制の構築を目指しております。物流事業においては「グループ連携によるネットワーク拡充」「潜在するニーズを捉えた高品質・高付加価値物流の提供」「効率化・合理化の推進」の3点を基本戦略に掲げております。その一環として、首都圏をはじめとする重点エリアでの拠点機能強化を目的に、東京都大田区昭和島において、「羽田営業所」の営業を開始いたしました。

本営業所は、羽田空港・東京港・首都高速道路に近接しており、航空機を活用した全国配送や海上コンテナ貨物の輸出入、関東圏への直接配送に適した物流拠点です。また、東京モノレール昭和島駅から徒歩1分と通勤利便性が高く、人材確保の面でも優位性があります。設備面では、耐震性を有する構造に加え、倉庫内の空調設備や、各階で利用可能な給排水設備を備えております。さらに、非常用発電機の設置により停電時においても稼働を継続できる環境を整備し、BCP対応を強化しております。メディカル物流に求められる品質要件にも対応しており、幅広いご商材のお取り扱いが可能となっております。

入口倉庫内観カフェテリア事務室

本リリースに関するお問い合わせ先

安田倉庫株式会社業務部経営企画グループ TEL：03-3452-7316