冷凍幼児食「モグモ」、企業向け福利厚生プランを提供開始

株式会社Oxxx

家族の成長を支えるライフスタイルブランド「モグモ」を運営する株式会社Oxxx（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：黒瀬優作、以下オックス）は、企業の従業員の仕事と育児の両立を支援する法人向けサービス「モグモ 子育て支援 福利厚生プラン」を2026年6月1日より提供開始いたしました。

本プランは、管理栄養士監修の子ども向け宅配食サービス「モグモ」および、成長期の子ども向け冷凍ワンプレート「モグモデリ」を、企業の福利厚生として従業員へ提供できる法人向けサービスです。

従業員1名あたり月額5,260円（税込）から利用でき、従業員様はお子さまの年齢やご家庭の状況に合わせて、毎月「モグモ」または「モグモデリ」をお選びいただけます。

オフィスや店舗への設備設置を必要とせず、出社勤務・店舗勤務・リモートワーク・全国拠点など、多様な働き方の従業員へ届けやすい福利厚生として、子育て家庭の毎日の食卓を支援します。

■ 提供開始の背景

近年、共働き世帯の増加により、子育てをしながら働く家庭が一般的となっています。

こうした変化により、家庭内で担う家事・育児の時間的制約が増し、日々の生活の中で時間のやりくりが難しくなっています。

その中でも、毎日の食事準備は子育て家庭における継続的な負担の一つです。仕事と育児を両立する家庭においては、日々の食事準備が時間的にも心理的にも大きな負担となっています。

食事準備には1日2時間以上を要する家庭も多く、献立づくり・買い物・調理・片付けまで含めると、年間で約32日と13時間15分を費やしている計算になります。



特に子どもの食事は、「栄養バランスを考えたい」「安心できるものを食べさせたい」「でも、忙しい平日に十分な時間をかけられない」といった悩みが生まれやすく、夕食準備は子育て家庭の毎日における大きな課題の一つです。

企業においても、子育て期の従業員が働き続けやすい環境づくりは、人材定着、採用競争力、復職後の活躍支援の観点から重要性が高まっています。給与や勤務制度に加え、従業員の家庭生活に寄り添う支援は、人的資本経営や健康経営の観点からも注目されています。

オックスはこれまで、冷凍幼児食「モグモ」を通じて、忙しいママ・パパと子どもの健やかな成長をサポートしてまいりました。今回、社食やオフィス向けの食事補助では届きにくい「子育て家庭の食卓」に着目し、企業が従業員の家庭時間に寄り添える新しい福利厚生として、本プランの提供を開始いたします。

■ 「モグモ 子育て支援 福利厚生プラン」の特徴

1. 子育て家庭の“夕食準備”を福利厚生で支援

本プランは、従業員本人へのランチ補助だけでなく、家庭の負担になりやすい「子どもの食事準備」を支援する福利厚生です。

レンジで温めるだけで食卓へ出せる冷凍宅配食により、買い物・献立づくり・調理・片付けといった日々の負担を軽減。忙しい平日でも、子どもに安心して食べてもらえる食事を用意しやすくなります

従業員の家庭に“ゆとり”を生み出すことで、仕事と育児の両立をサポートします。

2. 子どもの年齢に応じて「モグモ」「モグモデリ」を選択可能

従業員様は、お子さまの年齢や食事量に合わせて、毎月「モグモ」または「モグモデリ」を選択できます。

「モグモ」は、1歳半～5歳頃のお子さま向けの冷凍幼児食です。幼児が好む食感ややさしい味付けにこだわり、主食から副菜まで幅広いメニューを取り揃えています。

「モグモデリ」は、6歳～15歳頃の成長期の子ども向け冷凍ワンプレートです。成長期に必要なたんぱく質やカルシウム、塩分量などに配慮し、塾や習い事で帰宅が遅くなる日でも手軽に食べられる食事として設計しています。

3. 出社勤務・店舗勤務・リモートワークにも導入しやすい

オフィスや店舗に冷凍庫などの設備を設置する必要がなく、従業員様が個別に利用できるため、働く場所にかかわらず提供しやすい制度です。

本社勤務だけでなく、店舗勤務、全国拠点、リモートワーク中心の従業員にも福利厚生を届けやすく、企業全体での子育て支援施策として活用いただけます。

4. 導入前のお試し利用・サポート体制を整備

導入前には、サービス説明・料金確認・最大6名様までのお試し利用・アンケート実施を経て、企業に合った契約プランを選定いただけます。

また、利用開始後の従業員様からのお問い合わせは、原則としてモグモカスタマーサポートにて承ります。企業担当者様の運用負担を抑えながら、従業員様に安心してご利用いただける体制を整えています。

■ プラン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79329/table/48_1_4d18649c8e77ca2752c0f80ece170e82.jpg?v=202606011051 ]

※従業員様1名あたりの月額料金です。

※年間契約を前提としたプランです。

※詳細条件はお問い合わせ時にご案内いたします。

■ 導入ステップ

STEP 1｜サービス説明・料金確認

STEP 2｜最大6名の従業員によるお試し利用

STEP 3｜ご利用アンケート

STEP 4｜ご契約プランの選定

STEP 5｜利用開始

導入前に実際の利用体験を確認できるため、従業員様のニーズや社内制度との相性を踏まえながら、安心して導入をご検討いただけます。

福利厚生プランを導入に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

https://mogumo.jp/shop/information/benefits-2606

■ 販売代理店パートナー制度について

本プランの提供開始にあわせて、オックスでは「モグモ 子育て支援 福利厚生プラン」を企業・団体へ提案・販売いただける販売代理店パートナーの募集を開始いたします

福利厚生サービス、人事・労務支援、健康経営支援、保険・金融、SaaS、地域企業支援など、法人顧客基盤を持つ企業様は、自社の会員企業・取引先・顧客企業に対して、本プランを新たな子育て支援・福利厚生メニューとしてご提案いただけます。

販売代理店パートナーは、商品の仕入れや在庫保有、冷凍配送に関する設備投資を行う必要はありません。導入後の商品配送、従業員様からのお問い合わせ対応、サービス運用は、原則としてオックスおよびモグモカスタマーサポートが担うため、既存顧客への提案に集中しやすい仕組みです。

また、販売代理店契約に基づき、導入企業様の契約内容および利用継続状況に応じて、所定の販売手数料をお支払いいたします。単発の紹介にとどまらず、導入企業様の継続利用に応じた収益機会として、福利厚生・子育て支援領域における新たな法人向け提案メニューとしてご活用いただけます。

販売代理店パートナー制度の詳細条件については、個別にご案内いたします。

■ モグモについて

「モグモ」は、累計販売食数500万食以上、全国8万世帯以上に利用されている、管理栄養士監修の子ども向け宅配食サービスです。

幼児期から成長期まで、子どもの年齢や成長に合わせた食事を展開し、レンジで温めるだけで手軽に食卓へ出せる利便性と、子どもが喜んで食べるおいしさを大切にしています。

「子どもの食事をきちんと用意したい。でも毎日完璧にはできない」というご家庭の悩みに寄り添い、親子の時間に“ゆとり”と”笑顔”を届けることを目指しています。

モグモ公式サイト：https://mogumo.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社Oxxx（Oxxx Inc.）

代表者：代表取締役社長 黒瀬優作

所在地：福岡県福岡市中央区大名1丁目8-6 HCC BLD 4階

設立日：2021年3月3日

事業内容：冷凍宅配幼児食「モグモ」を含む自社ブランドの企画・運営

URL：https://oxxx.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Oxxx 広報

E-mail：contact@oxxx.jp