オリジナルブランド「Cinema STORY」より、ネックレスを華やかに彩る新作ジャケットパーツが2026年6月1日（月）に登場。

As-meエステール株式会社

今回発売となるジャケットパーツは、As-meエステールが展開するオリジナルブランド【Cinema STORY（シネマストーリー）】の象徴でもある一粒ダイヤモンドネックレスに重ねることで、よりドラマティックな印象へ導くアイテムです。サイドにあしらわれた10石のダイヤモンドが繊細に輝き、胸元に上品な存在感をプラスします。

PTダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／PTダイヤモンドジャケット155,000円（税込）

■ コンセプト ― 映画のような人生を歩んでほしい

全ての女性はいつだって “自分ストーリー” の主役。

永遠の輝き一粒ダイヤモンドネックレスとともに、映画のような人生を。

色褪せることのない想いをCinema STORYに込めて。

■ 商品特長

左からPTダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／K18YGダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／PTダイヤモンドジャケット155,000円（税込）／K18YGダイヤモンドジャケット155,000円（税込）K18YGダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／K18YGダイヤモンドジャケット155,000円（税込）K18YGダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／PTダイヤモンドジャケット155,000円（税込）

カラーは、K18イエローゴールドとプラチナの2種類をご用意。同色で統一感のあるコーディネートを楽しめるほか、イエローゴールド×プラチナのバイカラーアレンジなど、その日の気分やスタイルに合わせた自由な組み合わせも魅力です。

“誰かのためではなく、自分自身のために輝く”という「Cinema STORY」の世界観を表現した新作ジャケットパーツ。いつものネックレスに重ねるだけで、日常を映画のワンシーンのように彩ります。

■ 商品概要

PTダイヤモンドジャケット155,000円（税込）

K18YGダイヤモンドジャケット155,000円（税込）

■ 販売情報

展開開始日：2026年6月1日（月）

■ 展開店舗

全店

■ テレビCM放映中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vghTNJcjCTk ]

【As-me ESTELLEグループについて】

1954年 長野県佐久市にて宝石研磨加工業として創業。宝石を研ぎ磨くことを究めてきた私たちは、自分たちの手でジュエリーをつくり、お客様のもとへお届けすることにこだわり続けています。

As-me ESTELLEグループのジュエリーショップは全国各地に300店舗以上展開。

どのブランド、お店でもお客さまお一人おひとりに寄り添い、ジュエリー選びをお手伝いさせていただきます。

公式HP：https://www.as-estelle.co.jp/

公式オンラインストア：https://jewelgarden.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/estelle_official_jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@as-me9094

As-me エステール株式会社

社名 ：As-me エステール株式会社

設立 ：2018年4月26日

代表者 ：代表取締役社長 丸山 雅史

事業内容：宝石、宝飾品、貴金属製品の小売販売事業

本社 ：〒104-0061

東京都中央区銀座 1-19-7JRE 銀座一丁目イーストビル 6F