オリジナルブランド「Cinema STORY」より、ネックレスを華やかに彩る新作ジャケットパーツが2026年6月1日（月）に登場。
今回発売となるジャケットパーツは、As-meエステールが展開するオリジナルブランド【Cinema STORY（シネマストーリー）】の象徴でもある一粒ダイヤモンドネックレスに重ねることで、よりドラマティックな印象へ導くアイテムです。サイドにあしらわれた10石のダイヤモンドが繊細に輝き、胸元に上品な存在感をプラスします。
PTダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／PTダイヤモンドジャケット155,000円（税込）
■ コンセプト ― 映画のような人生を歩んでほしい
全ての女性はいつだって “自分ストーリー” の主役。
永遠の輝き一粒ダイヤモンドネックレスとともに、映画のような人生を。
色褪せることのない想いをCinema STORYに込めて。
■ 商品特長
左からPTダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／K18YGダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／PTダイヤモンドジャケット155,000円（税込）／K18YGダイヤモンドジャケット155,000円（税込）
K18YGダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／K18YGダイヤモンドジャケット155,000円（税込）
K18YGダイヤモンドペンダント〈主石D-0.2ct〉〈50cmスライド付〉176,000円（税込）／PTダイヤモンドジャケット155,000円（税込）
カラーは、K18イエローゴールドとプラチナの2種類をご用意。同色で統一感のあるコーディネートを楽しめるほか、イエローゴールド×プラチナのバイカラーアレンジなど、その日の気分やスタイルに合わせた自由な組み合わせも魅力です。
“誰かのためではなく、自分自身のために輝く”という「Cinema STORY」の世界観を表現した新作ジャケットパーツ。いつものネックレスに重ねるだけで、日常を映画のワンシーンのように彩ります。
■ 商品概要
PTダイヤモンドジャケット155,000円（税込）
K18YGダイヤモンドジャケット155,000円（税込）
■ 販売情報
展開開始日：2026年6月1日（月）
■ 展開店舗
全店
■ テレビCM放映中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vghTNJcjCTk ]
【As-me ESTELLEグループについて】
1954年 長野県佐久市にて宝石研磨加工業として創業。宝石を研ぎ磨くことを究めてきた私たちは、自分たちの手でジュエリーをつくり、お客様のもとへお届けすることにこだわり続けています。
As-me ESTELLEグループのジュエリーショップは全国各地に300店舗以上展開。
どのブランド、お店でもお客さまお一人おひとりに寄り添い、ジュエリー選びをお手伝いさせていただきます。
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As-me エステール株式会社
社名 ：As-me エステール株式会社
設立 ：2018年4月26日
代表者 ：代表取締役社長 丸山 雅史
事業内容：宝石、宝飾品、貴金属製品の小売販売事業
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