来年で創業120周年を迎える絵本・児童書出版社のフレーベル館が第19回ライセンシングジャパンに出展！ 復刻キャラクターも初お披露目！

株式会社フレーベル館

株式会社フレーベル館（本社：東京都文京区、代表取締役社長：吉川隆樹、以下フレーベル館)は、6月17日(水)から6月19日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大のライセンス商談会「第19回ライセンシングジャパン」に出展いたします。

2024年の初出展以来好評をいただき、実際に商品化にも至った「ぱんぱんでんしゃ」シリーズや「ねこざかな」シリーズなどをはじめ、数々の個性豊かなIPをご紹介いたします。 また、今回はフレーベル館創業120周年の節目となる2027年に、創刊100周年を迎える月刊保育絵本「キンダーブック」から誕生した復刻キャラクターを初展示いたします。

ご来場の際はぜひ、フレーベル館ブース（出展ブース小間番号：西２ホール 14-2）にお立ち寄りください。

■出展IPコンテンツ

※初お披露目

「たのしいおもちゃばこ」

絵／土方重巳 文／飯沢匡

日本初の月刊保育絵本として誕生し、2027年に創刊100周年を迎える「キンダーブック」。"ぴんくまちゃん"はフレーベル館のアイキャッチャーとして考案されたキャラクターで、1961年にキンダーブックの連載「たのしいおもちゃばこ」の主人公として初めて登場しました。

おもちゃばこの中で暮らすぴんくまちゃんには、個性豊かな仲間たちがいっぱい！

好奇心旺盛で、いろいろなことに挑戦しながら、みんなと楽しい日々を過ごしています。

昭和の子どもたちに愛されたぴんくまちゃんのかわいらしい世界観を再び知ってもらうべく、一緒に展開を広げてくださるライセンシー企業様をお待ちしております！

※注目ＩＰ

「ぱんぱんでんしゃ」シリーズ

作／五味ヒロミ 絵／わたなべあや

ぱぱん ぱぱーんと音をならして、ぱんぱん

でんしゃがやってきます。

おいしそうなパン×電車の組み合わせは、子

どもたちに大人気！

「せなけいこのえほん」シリーズ

作／くろだかおる 絵／せなけいこ

せなけいこによる、長年愛されているおばけシ

リーズ。カラフルで一味違う、新しくて楽しげな

おばけたちがそろっています。

「ねこざかな」シリーズ

作・絵／わたなべゆういち

ある日出会った、ねことさかな。

ねこはさかなを食べようとしたけれど、もっ

と大きな口を開けていたさかなに飲み込ま

れて、“ねこざかな”になっちゃった！？

ねことさかなのハラハラドキドキ、ゆかいな

日常を描くユーモア絵本シリーズ。

※その他にも個性豊かなIP を多数ご紹介いたします。

＜担当者よりひとこと！＞

「動物をモチーフにしたキャラクターを使いたい」「英語をテーマにしたIPはあるか？」など、お探しの内容に合わせたご相談もお伺いできます！お気軽にブースにお立ち寄りください。担当者一同お待ちしています！

詳しくはコチラ： https://book.froebel-kan.co.jp/license

■ ライセンシングジャパン概要

展示会名：第19 回ライセンシングジャパン

・会期：2026 年6 月17 日(水)～2026 年6 月19 日(金) 10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト 西展示棟

・出展者名：株式会社フレーベル館

・出展ブース小間番号：西２ホール 14-2

■ 会場ブース位置

■ライセンシングジャパン公式サイト

https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html

・一般招待用URL/ご来場には事前登録が必要です。

来場登録フォーム(無料)：https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1650479587528853-W2D

■フレーベル館の事業内容

「アンパンマン」シリーズや「ウォーリーをさがせ！」シリーズをはじめと

した児童書の出版や、保育関連施設向けの遊具・教材・玩具の販売、そして

有料キッズパークの運営や園運営など、子どもたちの健やかな育ちを支え続

けるために、子どもに関わる事業を幅広く手がけています。

・フレーベル館コーポレートサイト https://www.froebel-kan.co.jp

・フレーベル館出版サイト https://book.froebel-kan.co.jp/

・ライセンスに関するお問合せ先 https://f.msgs.jp/webapp/form/16226_cay_201/index.do