熊本県天草地方産の海藻“クロメ”のエキスを配合、しなやかでツヤ高い髪へ。「Predia BLUE」からダメージヘアケアラインが登場。

株式会社コーセー（コンシューマーブランド事業部）

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 慎二）は、海の恵みを凝縮し、肌も心も澄み渡る美しさを叶える、海のナチュラル・クリーンコスメティクスシリーズ「Predia BLUE」より、ダメージ※1ヘアケアライン(3品目8品種/ノープリントプライス）を、2026年7月1日（水）より直営店・全国の化粧品専門店・雪肌精公式オンラインショップ・Maison KOSE（店舗とECサイト）・その他公式ECサイトなどで発売します。

※乾燥のこと

ダメージ髪を忘却する。どこまでもツヤ高い髪へ導くヘアケアラインが新登場。

熊本県天草地方で採取され、海洋性ポリフェノールを豊富に含むことが知られる海藻“クロメ”のエキス※2など、海の恵みをはじめとしたさまざまな美容成分を組み合わせた毛髪速攻補修成分「シーウィードリペアコンプレックス」を配合したダメージヘアケアラインが登場します。

※2 天然海藻クロメエキス、グリセリン(保湿)

厳正なクリーン基準を満たす植物由来の成分から厳選した「シーウィードリペアコンプレックス」は、アイテムごとの役割を引き出す最適な処方を採用しています。パサつきやうねり・ダメージを徹底リペアし、まとまりのよいやわらかなツヤ髪へ導きます。

さらに、アロマティックハーバルウッディの香りを新たに開発。軽やかなシトラスに彩り豊かなハーバルが重なったトップノートから、ローズやミュゲ、マリンが馥郁（ふくいく）と香り、ムスクやウッディなど落ち着きのあるラストへと移り変わります。まるで深い海に抱かれ心が解きほぐされるような安らぎを感じる香りです。

LINEUP

髪の深部までうるおいを補給する、速攻リペアシャンプー。

Predia BLUE シャンプー シー リニュー 300mL

2026年7月1日発売

Predia BLUE シャンプー シー リニュー

容量：300mL / 500mL / 400mL (つめかえ用)

海の恵みを凝縮したような豊かな濃密泡が、髪を包み込みしっとりとした洗いあがりを叶えるダメージケアシャンプーです。プラスとマイナスの両方の性質をもち、ダメージ部分に密着して髪表面をなめらかにととのえる両性高分子と、たくさんの水を抱え保湿効果の高いキューティクル集中補修成分のシロキクラゲ多糖体を配合。ダメージによってごわついた髪もまるで深部まで水分が注ぎ込まれたようなうるおい感を実現。さらに、洗髪によるカラー落ちを防ぐカラーキープ処方を採用しています。

＜成分＞

● 天然海藻クロメエキス（天草地方）

海洋深層水（富山湾）／マコンブエキス（北海道）／グリセリン (頭皮・毛髪保湿ケア成分)

● シーウィードリペアコンプレックス (毛髪速攻補修成分)

● 植物性タンパク (毛髪内部補修成分)

● 選択的洗浄成分

シーウィードリペアコンプレックスはクロメエキス・アルギン酸 Na・シロキクラゲ多糖体・オリーブ脂肪酸エチル、植物性タンパクは加水分解ダイズタンパク、選択的洗浄成分はココイルメチルタウリン Naです。

キューティクルをととのえ、ツヤ髪へ導くヘアマスク。

Predia BLUE ヘアマスク シー リニュー 230g

2026年7月1日発売

Predia BLUE ヘアマスク シー リニュー

容量：

230g / 500g / 500g（つけかえ用)

海藻の恵みをギュッと濃縮したような濃密テクスチャーのヘアマスクです。天然由来柔軟成分や毛髪ツヤ成分など、ダメージリペア成分を贅沢に配合。また、マカデミア種子油や、コクのあるオイル、カプセルエマルジョンをバランスよく組み合わせることで、まとまりがよくツヤのある仕上がりを叶えます。さらに多重層のカプセルが、ダメージを受けた部分にしっかり吸着。毛髪内部へ浸透・補修し、キューティクルをととのえます。シャンプー同様、洗髪によるカラー落ちを防ぐカラーキープ処方を採用しています。

＜成分＞

● 天然海藻クロメエキス（天草地方）

海洋深層水（富山湾）／マコンブエキス（北海道）／グリセリン (毛髪保湿ケア成分)

● シーウィードリペアコンプレックス （毛髪速攻補修成分)

● 天然由来柔軟成分

● 天然由来毛髪ツヤ成分

シーウィードリペアコンプレックスはクロメエキス・アルギン酸 Na・アーモンド油・ジココイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート・フィトステロールズ、天然由来柔軟成分はベタイン、天然由来毛髪ツヤ成分はヒマワリ種子油です。

外部刺激ダメージからバリア×速攻リペアするヘアセラム。

Predia BLUE へアセラム シー リニュー 140g

2026年7月1日発売

Predia BLUE ヘアセラム シー リニュー

容量：140g

海藻の恵みを髪深部まで届けるような美容液タッチのヘアセラムです。補修だけでなく、外部刺激や摩擦ダメージからも髪を守るWプロテクト処方を搭載し、まとまりがよく深部までうるおったツヤのある髪へ導きます。さらに、日光によるカラー落ちも防ぐカラーキープ処方を採用しています。

みずみずしく軽やかな美容液タッチを叶えるため、オイル成分と水溶性保湿成分の量や種類を細かく調整。軽さはありながら、使用後はうるおい感としっとり感をバランスよく感じられる仕上がりです。乾いた髪・湿った髪どちらにも使用でき、一年中心地よくお使いいただける使用感と品質にこだわりました。

＜成分＞

● 天然海藻クロメエキス（天草地方）

海洋深層水（富山湾）／マコンブエキス（北海道）／グリセリン (毛髪保湿ケア成分)

● シーウィードリペアコンプレックス(毛髪速攻補修成分)

● 天然由来柔軟成分

● 天然由来毛髪ツヤ成分

シーウィードリペアコンプレックスはクロメエキス・アルギン酸 Na・アーモンド油・ジココイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート・フィトステロールズ、天然由来柔軟成分はベタイン、天然由来毛髪ツヤ成分はヒマワリ種子油です。

イメージ画像

こだわりの素材・成分 熊本県天草地方産クロメ

コーセー初採用となるクロメエキスは、熊本県天草地方で、一つ一つ丁寧に収穫されたクロメから得られる原料。コンブ科に属する褐藻であり、高さが1～2mに成長することで有名な海藻です。フコイダンやアルギン酸を含むほか、フロロタンニンと呼ばれる海洋性ポリフェノールが豊富です。

「Predia BLUE」シリーズについて

「Predia BLUE」は、“Refresh w/SEA(リフレッシュウィズシー)”をコンセプトに、ミネラル豊富な国産海泥や海洋深層水、海藻などの「海の恵み」を取り入れ肌も心もすっきりと澄んだ健やかさと美しさを叶える、海のナチュラル・クリーンコスメティクスシリーズです。産地や効果にこだわった素材、心に響く香りやテクスチャーが五感を刺激し、様々な表情を持つ自分自身の切り替えをサポートします。そして、海の恵みに感謝し、環境に配慮したものづくりを通じて未来に還元します。

◇Predia BLUE 公式サイト：https://sekkisei.jp/site/prediablue/c/c20/