全国・幅広い年代の方を対象とした『第12回モデルグランプリ』開催決定！ 6月1日（月）よりエントリー受付開始

・企画概要

株式会社テアトルアカデミー

鈴木福・齋藤潤など多くのタレントを輩出しているテアトルアカデミーが、「テアトルアカデミーの顔」として活躍する自社広告メインモデルを新人の中から選抜する『モデルグランプリ』を開催いたします。

グランプリに選ばれた方には、「テアトルアカデミーの顔」として『nicola』、『Seventeen』、『JUNON』、『女性自身』をはじめとした人気雑誌約20誌以上に掲載する、自社広告のメインモデルを務めていただきます。

・詳細はこちら

【ベビー（0歳～2歳6か月・男女）】

ベビー :https://debut.theatreacademy.jp/audition/baby/modelgrandprix_2026/001_a/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=baby&argument=ehTGVVgm&dmai=PRTIMES-61０～2歳6か月の方はこちら！

【キッズ（3歳～11歳・男女）】

キッズ :https://debut.theatreacademy.jp/audition/kids/all/modelgrandprix_2026/001_a/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=kids&argument=ehTGVVgm&dmai=PRTIMES-623~11歳の方はこちら！

【ユース（12歳～23歳・男女）】

ユース :https://debut.theatreacademy.jp/audition/youth/all/modelgrandprix_2026/001_a/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=youth&argument=ehTGVVgm&dmai=PRTIMES-6312~23歳の方はこちら！

【シニア（40歳以上・女性）】

シニア :https://debut.theatreacademy.jp/audition/ageless/all/modelgrandprix_2026/001_a/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=ageless&argument=ehTGVVgm&dmai=PRTIMES-6440歳以上女性はこちら！

・オーディション概要

鈴木福・齋藤潤をはじめとする俳優のほか、鎌田英怜奈などモデルとして活躍中のタレントも数多く輩出しているテアトルアカデミーの自社広告メインモデルとして、新人の中から「テアトルアカデミーの顔」として活躍が期待される方を選出するオーディションです。

幅広い年代から次世代のスターを発掘することを目的としており、ベビー・キッズ・ユース・シニア各部門の方が対象となります。

昨年の応募総数は全世代合計で10,219名。その中から最終的に男女15名が選ばれました。

映画『カラオケ行こ！』ではメインキャストとして綾野剛さんと共演するなど、数々の話題作に出演している齋藤潤も、2019年に『第5回テアトルアカデミー モデルグランプリ』ユース部門でグランプリを受賞し、芸能界入りを果たしました。

齋藤潤（「第5回テアトルアカデミー モデルグランプリ」ユース部門 グランプリ受賞）

対象期間中にテアトルアカデミーのオーディションに参加し、合格後入所した方が今回の選考対象となります。各校のエリアマネージャーによる「エリア代表選考」や、テアトルアカデミー×広告会社による「中央選考会議」を経て、グランプリが決定。

グランプリに選ばれた方は、「テアトルアカデミーの顔」として『nicola』、『Seventeen』、『JUNON』、『女性自身』をはじめとした人気雑誌に自社広告のメインモデルとして起用される他に、雑誌内の特集ページにも出演いただきます。

45年にわたって築き上げてきた経験と実績をもつテアトルアカデミーによるバックアップのもと、芸能界デビューへの第一歩を踏み出すことができる特別企画です。

個性や影響力、スター性を持つ方、未経験でも今後の活躍が期待できる方など、テアトルアカデミーの広告塔となる方を募集しています。

・グランプリ決定までの流れ

・STEP1：エントリー

エントリーフォームに必要事項を記入し、写真を添付して送信してください。

・STEP2：書類審査

書類審査を通過した方には、オーディション日程をご案内します。

・STEP3：オーディション

全国に展開するテアトルアカデミー各校にて開催される、対面のオーディションにご参加いただきます。

・STEP4：グランプリ決定

オーディション合格後、入所した方の中から、「エリア代表選考（各校のエリアマネージャーからの推薦）」により数名のグランプリ候補者を選出。その後、「中央選考会議」として実施されるテアトルアカデミー×広告会社の会議を経て、モデルグランプリが決定いたします。

受賞者の決定は2026年10月下旬頃予定です。

※スケジュールは変更となる可能性があります。

・オーディション詳細

【応募期間】

2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

※対象の方が期間内にテアトルアカデミーの入所オーディションへ応募された場合、本キャンペーンへも自動エントリーとなります。

【応募対象】

・0歳～2歳6ヶ月の男子・女子（ベビー部門）

・3歳～11歳の男子・女子（キッズ部門）

・12歳～23歳の男性・女性（ユース部門）

・40歳以上の女性（シニア部門）

【オーディション会場】

≪テアトルアカデミー札幌校≫

〒003-0003

北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1

ラソラ札幌 Ａtown 1F

≪テアトルアカデミー仙台校≫

〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町3-6-18

勾当台イーストビルB1F

≪テアトルアカデミー東京校≫

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田3-14-3

≪テアトルアカデミー立川校≫

〒190-0023

東京都立川市柴崎町2-3-18

粂川第二ビル3F

≪テアトルアカデミー横浜校≫

〒231-0066

神奈川県横浜市中区日ノ出町1-51

日ノ出サクアス3F

≪テアトルアカデミー名古屋校≫

〒464-0841

愛知県名古屋市千種区覚王山通8-70-1

サンクレア池下4F

≪テアトルアカデミー大阪校≫

〒540-6591

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

天満橋OMMビルB2F

≪テアトルアカデミー西宮校≫

〒662-0911

兵庫県西宮市池田町9-20

BRICK COURT西宮1F・2F

≪テアトルアカデミー岡山校≫

〒700-0977

岡山県岡山市北区問屋町23-101

スタジオバース問屋町

≪テアトルアカデミー福岡校≫

〒812-0016

福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-1

・事務所概要

【テアトルアカデミー】

全国12拠点に事務所・スタジオを展開し、マネジメントを行う芸能プロダクション。1980年の創業以来、さまざまな分野で活躍できるタレントを輩出し続けている。2025年に創業45周年を迎え、「PRODUCTION(プロダクション)」「TRAINING(育成)」「CREATIVE(制作)」の三本柱を軸に、新たな取り組みを進めている。

▽テアトルアカデミー公式HP

https://www.theatre.co.jp/