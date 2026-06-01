ハラール認証「再取得」の舞台裏を語る！ 日本ハラールサイエンス学会2026年度シンポジウム・研究大会で招待講演

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2026年5月17日に中京大学名古屋キャンパスで開催された日本ハラールサイエンス学会2026年度シンポジウム・研究大会において、招待講演を行いました。

第一工業製薬株式会社

本講演では、「ハラール認証中断から再取得への道のりと今後の展望」と題し、当社のショ糖脂肪酸エステル「DKエステルシリーズ」および「SISTERNAシリーズ」における認証再取得の経緯、課題と対応について、自社の実践的知見を踏まえて説明しました。

これらの製品は2025年12月1日付でNPO法人日本ハラール協会よりハラール認証を取得しており、本講演を通じて当社の再取得プロセスおよびハラール市場への対応を発信しました。

今後は、拡大するハラール市場に対し認証製品の展開を加速するとともに、取引先との連携を強化し、顧客ニーズへの対応力向上を図ってまいります。

2026年5月17日（日）中京大学名古屋キャンパスにて

（参考リリース）2026年1月13日付

ショ糖脂肪酸エステルでハラール認証を再取得 ～東南アジア・トルコ市場の対応を強化～

https://www.dks-web.co.jp/news/news_file/file/n_notice_2026011301.pdf

以 上

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社

事業本部 コア・マテリアル事業部 コア・マテリアル営業部 アメニティグループ

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