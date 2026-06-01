【柏市】柏の戦後のリアルな歩みをデジタル刊行物で公開
柏市役所
市ホームページで閲覧 :
https://www.city.kashiwa.lg.jp/bunka/rekishi/kankobutu.html
※現時点ではデジタル版での閲覧のみとなります。紙媒体での閲覧につきましては、
柏が大きく変わったのは戦後であり、その様子をいきいきと伝えてくれるのが聞き取りです。
そして、それを記録できるのは「今」しかありません。
戦後80年を迎え、証言者の高齢化が進んでおり、聞き取りの必要性は高まっています。
この聞き取り集では、市民の皆さんの体験や証言を記録・発信し、地域のアイデンティティを育むことを目指します。
市ホームページで閲覧 :
https://www.city.kashiwa.lg.jp/bunka/rekishi/kankobutu.html
※現時点ではデジタル版での閲覧のみとなります。紙媒体での閲覧につきましては、
市内図書館・行政資料室・郷土資料展示室へ順次配架する予定です。
■目次
はじめに 今こそ聞き取りを
第１部 松葉町の聞き取り調査
I 松葉町の概略
II 聞き取り
・筑波高速度電気鉄道・戦後の鴻の巣入植
・開拓組合の解散と松葉町の開発
・根戸工業団地・北柏貨物駅など
・北柏ライフタウン・コープタウンなど
・商店会・学校・町会
・ふるさと協議会・商店街・祭り
・土管・防空壕
・柏市のまちづくり
III 参考資料
第２部 思い出を語る、時代を語る（過去の聞き取り調査から）
I 戦前期の箕輪の生活（風早村箕輪）
II 柏郵便局（柏町柏）
III 東部１４部隊と戦後開拓（田中村・富勢村）
IV 花野井青年団「不忍池での田植え奉仕」（田中村花野井）
■ページ数
全24ページ
■問い合わせ先
柏市教育委員会生涯学習部文化課 歴史文化財係
電話：04-7191-7414