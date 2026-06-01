【柏市】柏の戦後のリアルな歩みをデジタル刊行物で公開

柏市役所

柏が大きく変わったのは戦後であり、その様子をいきいきと伝えてくれるのが聞き取りです。

そして、それを記録できるのは「今」しかありません。

戦後80年を迎え、証言者の高齢化が進んでおり、聞き取りの必要性は高まっています。

この聞き取り集では、市民の皆さんの体験や証言を記録・発信し、地域のアイデンティティを育むことを目指します。

市ホームページで閲覧 :https://www.city.kashiwa.lg.jp/bunka/rekishi/kankobutu.html

※現時点ではデジタル版での閲覧のみとなります。紙媒体での閲覧につきましては、

市内図書館・行政資料室・郷土資料展示室へ順次配架する予定です。

■目次

はじめに 今こそ聞き取りを

第１部 松葉町の聞き取り調査

I 松葉町の概略

II 聞き取り

・筑波高速度電気鉄道・戦後の鴻の巣入植

・開拓組合の解散と松葉町の開発

・根戸工業団地・北柏貨物駅など

・北柏ライフタウン・コープタウンなど

・商店会・学校・町会

・ふるさと協議会・商店街・祭り

・土管・防空壕

・柏市のまちづくり

III 参考資料

第２部 思い出を語る、時代を語る（過去の聞き取り調査から）

I 戦前期の箕輪の生活（風早村箕輪）

II 柏郵便局（柏町柏）

III 東部１４部隊と戦後開拓（田中村・富勢村）

IV 花野井青年団「不忍池での田植え奉仕」（田中村花野井）

■ページ数

全24ページ

■問い合わせ先

柏市教育委員会生涯学習部文化課 歴史文化財係

電話：04-7191-7414