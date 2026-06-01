【柏市】柏の戦後のリアルな歩みをデジタル刊行物で公開

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柏市役所


柏が大きく変わったのは戦後であり、その様子をいきいきと伝えてくれるのが聞き取りです。


そして、それを記録できるのは「今」しかありません。


戦後80年を迎え、証言者の高齢化が進んでおり、聞き取りの必要性は高まっています。


この聞き取り集では、市民の皆さんの体験や証言を記録・発信し、地域のアイデンティティを育むことを目指します。


市ホームページで閲覧 :
https://www.city.kashiwa.lg.jp/bunka/rekishi/kankobutu.html

※現時点ではデジタル版での閲覧のみとなります。紙媒体での閲覧につきましては、
市内図書館・行政資料室・郷土資料展示室へ順次配架する予定です。


■目次


はじめに　今こそ聞き取りを


第１部　松葉町の聞き取り調査


　I　松葉町の概略


　II　聞き取り


　　・筑波高速度電気鉄道・戦後の鴻の巣入植


　　・開拓組合の解散と松葉町の開発


　　・根戸工業団地・北柏貨物駅など


　　・北柏ライフタウン・コープタウンなど


　　・商店会・学校・町会


　　・ふるさと協議会・商店街・祭り


　　・土管・防空壕


　　・柏市のまちづくり


　III　参考資料


第２部　思い出を語る、時代を語る（過去の聞き取り調査から）


　I　戦前期の箕輪の生活（風早村箕輪）


　II　柏郵便局（柏町柏）


　III　東部１４部隊と戦後開拓（田中村・富勢村）


　IV　花野井青年団「不忍池での田植え奉仕」（田中村花野井）


■ページ数


全24ページ


■問い合わせ先


柏市教育委員会生涯学習部文化課　歴史文化財係


電話：04-7191-7414