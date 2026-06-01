［京都精華大学］高校生のための創作作品コンペティション 「SEIKA AWARD 2027」開催

学校法人京都精華大学

京都精華大学（京都市左京区、学長：姜 竣）では、高校生の自由な創作活動を応援し、新たな才能の発見を目的とした創作作品コンペティション「SEIKA AWARD 2027（セイカアワード）」を開催します。

SEIKA AWARD 2027

第8回となる今回は、テーマを昨年に続き「記憶」とし、美術・工芸、デザイン、マンガ、メディア、文章など、多様な応募部門からオリジナル作品を募集します。美術に限定されない開かれた表現の発表機会として、高校生の皆さんが自身の声、主張、表現を自由に発信し、挑戦できる場となることを目指しています。

昨年度の第7回では、全国から1,137点の応募が寄せられ、その中から150点を入選作品として選出しました。さらに入選作品の中から、グランプリ1点、学長賞1点、優秀賞5点、部門賞6点、奨励賞30点を選出。入選・入賞作品は、「京都精華大学ギャラリーTerra-S」にて、2026年3月14日（土）から3月22日（日）まで展覧会を開催し、高校生や大学生をはじめ、広く一般の方々にご覧いただきました。

また、グランプリや優秀賞など特定の賞を受賞された方には、本学入学金免除に相当する20万円を奨学金として給付します。さらに、賞金や賞状に加え、本学と京都市が共同運営する「京都国際マンガミュージアム」の入場チケットなどの記念品も贈呈いたします。多数のご応募をお待ちしています。

高校生のための創作作品コンペティション 「SEIKA AWARD 2027」

応募資格：国内の高校生

テーマ：「記憶」

応募部門：

- 美術・工芸部門：絵画／版画／立体・彫刻／工芸

- デザイン部門：イラスト／グラフィック／ファッション／プロダクト／インテリア／建築

- マンガ部門：ストーリーマンガ／キャラクター／一コママンガ／アニメーション

- メディア部門：写真／映像／音楽／プログラミング作品

- 文章部門：エッセイ

- 授業作品部門：高等学校の授業内で取り組んだ作品

応募期間：2026年12月1日（火）～2027年1月14日（木）17:00まで

賞：

- グランプリ： 1点（賞金10万円・賞状・記念品・授賞式参加往復交通費 ※1）+入学金免除 ※2

- 学長賞： 1点（賞金5万円・賞状・記念品・授賞式参加往復交通費 ※1）+入学金免除 ※2

- 優秀賞： 5点（賞金3万円・賞状・記念品）+入学金免除 ※2

- 部門賞： 6点（賞金2万円・賞状・記念品）+入学金免除 ※2

- 奨励賞： 30点（賞金1万円・賞状・記念品）

- 入 選： 150点（賞状、記念品）

- 学校賞： （賞状、記念品）

WEBサイト：https://award.kyoto-seika.ac.jp

主催：京都精華大学

※1 上限あり

※2 京都精華大学への入学後、所定の手続きを経て、入学金相当額の20万円が奨学金として給付されます。ただし、「高等教育の修学支援新制度」による入学金減免との併用はできません。なお、対象は2029年4月までに入学する方に限られます。

「SEIKA AWARD 2026 入選作品展」の様子京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



【名称】京都精華大学

【学長】姜 竣

【所在地】京都市左京区岩倉木野町137

【最寄り駅】

（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分

（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ

【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/

【X】https://x.com/seika_sekai

【学部】人文学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部

【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科