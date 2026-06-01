宮崎市・明治安田と協働で「宮崎市地震津波災害時活用マップ」を作成2026年6月1日から3地区で合計10,000部の無料配布を開始

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川道郎、以下ゼンリン）は、宮崎県宮崎市、および明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）と協働し、「宮崎市地震津波災害時活用マップ」を作成しました。本マップは、2026年6月1日から、3地区（佐土原町版・宮崎市中心部版・宮崎市南部版）で、合計10,000部の無料配布を開始します。なお、本取り組みは2026年1月に3者で発表した「地域に根差した防災啓発・安全・安心な暮らしへの貢献事業」の協働取り組みの一環です。

■「宮崎市地震津波災害時活用マップ」について

本マップは、ゼンリンの地理空間情報を活用し、津波ハザード情報に加えて、避難所一覧や防災に役立つ特集記事（地震発生時や津波警報時の対応、避難所での共同生活、非常時持ち出し品のチェックリストなど）を一枚にまとめた、実用性の高いマップです。

平時からこのマップを活用して備えておくことで、災害時には適切な行動や迅速な避難ができるようになることを目指しています。

「宮崎市地震津波災害時活用マップ」表紙イメージ紙面イメージ 広げるとA1サイズの大判地図になります

＜仕様＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/302_1_9b6180000bad5ad73cdb6e08596bf762.jpg?v=202606020451 ]

＜各者役割＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/302_2_7414f8f78eeb09e6dbeff76be5d754c8.jpg?v=202606020451 ]

ゼンリンは、「知・時空間情報の創造により人びとの生活に貢献します」を企業理念とし、地理空間情報の活用により社会課題の解決や安全・安心な社会の実現に貢献することが、私たちの使命であると考えています。中長期経営計画「ZENRIN GROWTH PLAN 2030」では、企業や地域との共創活動による課題解決等を通じて、社会的価値を創造していくことを目指しています。

今後もパートナーの皆さまと共に地域に根ざした共創活動を通じて、持続可能で活力あふれる社会の実現を目指してまいります。

・ゼンリンの地域共創活動について

https://www.zenrin.co.jp/company/co-creation/index.html

・宮崎県宮崎市防災に関する協働取り組み実施について（2026年1月13日発表）

https://www.zenrin.co.jp/information/public/260113.html