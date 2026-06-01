AIグラスの世界的リーディングカンパニー、Rokid inc.による「Rokid スマートAIグラス」のプロジェクトが、6億3,673万円を突破し、「Makuake」歴代応援購入金額1位を更新

株式会社マクアケ

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」を運営する株式会社マクアケ（以下、当社）は、Rokid inc.（以下、Rokid）による「Rokid スマートAIグラス」のプロジェクトが、6億3,673万6,060円の応援購入を集め、「Makuake」における歴代応援購入金額1位の記録を更新したことをお知らせします。



「Rokid スマートAIグラス」のプロジェクトは、2026年2月26日(木)から2026年5月30日（土）までの約3か月間で、のべ7,413人のサポーターから、6億3,673万6,060円の応援購入を集め、「Makuake」における累計5万件以上のプロジェクトの中で、歴代応援購入金額が1位となりました。この記録の更新は、2021年6月以来となります。



「Rokid スマートAIグラス」は、89言語のリアルタイム翻訳と12言語の音声対話に対応したAIグラスです。GPT-5やGeminiiをはじめとした複数のAIモデルを搭載しており、装着して、見るだけ・話すだけで翻訳や検索結果などの知りたい情報が視界の中に現れることが最大の特徴です。



今回、日本における独占販売権を有するフューチャーモデル株式会社により、日本市場に初上陸し、「Makuake」での先行販売を実施しました。



本プロジェクトは、プロジェクト期間中にユーザー向けのオフライン体験イベントなどを積極的に実施し、「Rokid スマートAIグラス」の日常生活での具体的な使用シーンの紹介やユーザーによるリアルな活用事例の共有などを通して、スマートAIグラスが「日常をアップデートする次世代デバイス」として多くの共感を集め、今回の大きな反響へとつながりました。



スマートAIグラスは、「Makuake」においても非常に勢いのある商品カテゴリで、福井県鯖江市に開発拠点を置く 「jig.jp（ジグジェイピー）」が開発したスマート眼鏡「SABERA（サベラ）」も1億円の応援購入金額を突破するなど、今後もますます注目が高まっていくことが予想されます。



「Makuake」では、1億円を超えた応援購入プロジェクトが累計で80件(※)を超えており、大型プロジェクトが多数誕生しています。1プロジェクトに必ず担当のキュレーターが付き、プロジェクトの設計を支援するほか、オウンドメディアにおける情報発信やPRサポート等を行い、プロジェクトをサポートすることで応援購入金額の伸長を図っています。





今後も当社は、「Makuake」で実施するプロジェクトをより多くの方に深く知っていただき応援購入いただくことで、ビジョンに掲げる「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指します。





■「Rokid スマートAIグラス」プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/rokid_aiglasses/

■Rokid inc.について

Rokidは、2014年7月に設立された、AI/ARスマートグラスの設計、開発、販売を行うグローバル企業です。創業者兼CEOのMisa Zhu氏は、浙江大学卒業後、米国での研究活動を経て、アリババでAI研究ラボのリーダーを務めた後、2014年にRokidを創業しました。最新技術と最先端のAIを融合させた「AR×AI」の新しい体験を目指しています。

■フューチャーモデル株式会社について

フューチャーモデル株式会社（FutureModel、略称FM）は、モバイル領域のものづくりからスタートし、スマートフォンアクセサリーの企画・開発で培った設計力とユーザー視点を強みに成長してきました。その延長線上で生まれたのが、必要な機能を研ぎ澄ました携帯電話端末「NichePhone」シリーズと家族の安心を支える見守りサービス「まもサーチ」です。さらにグループ会社IoTBankではAIを活用したソリューション開発を推進し、「現場で使われるAI」の実装力を磨いています。FMが目指す未来は、世界最先端技術を日本の暮らしに最適化し、AIを中核に新たなデバイスやサービスを創出することです。



(※)集計時点で終了しているプロジェクトの累計

■「Makuake」サービス概要

サービス名：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

「Makuake」は、プロジェクト実行者が開発背景等のストーリーとともに発表する新商品や新サービスを、サポーターが応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

「Makuake」公式サイト：https://www.makuake.com/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

「Makuake」出品者向けサイト：https://lp-mk-2.makuake.com/

■「Makuakeインサイト」サービス概要

サービス名：生活者の本音から、未来のヒットを創る「Makuakeインサイト」

新商品が集まる「Makuake」ならではの「応援購入データ」と「感度の高い生活者の声」を基に、新商品開発・新規事業開発における意思決定をサポートします。「顧客インサイト」を可視化し、企画の精度向上から投資判断までを一気通貫で支援することでヒット商品の創出を実現します。

URL：https://pages.makuake.com/insight

■「Makuake STORE for ECモール」サービス概要

サービス名：商品を預けるだけで、ECモールへ販路拡大「Makuake STORE for ECモール」

「Makuake」での新商品デビュー後、楽天市場・Yahoo!ショッピング・TikTok Shopといった大手ECモールへの出品・販売・プロモーション・物流を代行し、挑戦者の持続的な事業成長を支援します。

「楽天市場」ページURL：https://www.rakuten.co.jp/makuake-store/

「Yahoo!ショッピング」ページURL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/makuake-store/

「TikTok Shop」ページURL：https://vt.tiktok.com/ZSDHr4CGC/?page=TikTokShop

※TikTok Shopの上記URLはスマートフォンよりアクセスください

■株式会社マクアケ 会社概要

代表者：代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル1F

設立：2013年5月1日

事業内容：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」、生活者の声とデータを活用した事業者向けリサーチサービス「Makuakeインサイト」、「Makuake STORE」及び「Makuake STORE for ECモール」等の一般販売支援サービス等の運用 等

URL：https://www.makuake.co.jp/

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。