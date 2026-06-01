【GUCCI】Stray Kidsのリノが訪れた、グッチ ストアでのひととき

株式会社ケリングジャパン

グッチのグローバル・ブランドアンバサダーで、世界的な人気を博しているボーイズグループ Stray Kidsのリノがグッチ ショップで過ごしたひとときが収められた、最新ビジュアルとムービーが公開されました。

Images Courtesy of Gucci

ブランドのアーカイブとビジュアルコードを掘り下げ、異なる世代のデザインをひとつの美学に基づいた物語として統合したプレフォールコレクション「Generation Gucci」に囲まれた空間の中で見せる、リノの自然な佇まいとグッチの世界観が交差する瞬間が捉えられています。

本ビジュアルでは、「Generation Gucci」の2つのルックを自然に着こなすリノの姿を通して、洗練されたムードを際立たせています。

ファーストルックは、コットンアセテート ファイユコート、ウェブ ストライプ付きコットンデニム パンツ、ストレッチジャージ Tシャツ、イタリア語で小さな月を意味するショルダーバッグ〔ルネッタ〕を着用。

Images Courtesy of Gucci

セカンドルックは、ウェブ ストライプ付きコットンデニム バイカージャケット、コットンデニム パンツ、ソフトレーヨン ジャージ Tシャツ、しなやかでリラックス感のあるシルエットに施されたウェブ ストライプとホースビットが印象的なワンハンドルバッグ、パパラッツォを着用し、グッチらしさを際立たせています。

Images Courtesy of Gucci

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GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。