フォースタートアップス、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」のストラテジックパートナーに就任

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：志水 雄一郎・代表取締役 COO：恒田 有希子 以下、フォースタートアップス）は、2026年7月に京都で開催される国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」において、ストラテジックパートナーとして参画することをお知らせいたします。

■ストラテジックパートナー就任の背景

当社は、成長産業支援プラットフォームとして、スタートアップ向けの人材支援を中核に、データベース運営、資金・出口支援、さらに国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC」の運営など、多角的にスタートアップ支援を展開してまいりました。

この度、当社が培ってきた支援実績と広範なネットワークを活かし、日本のスタートアップエコシステムの発展を加速させるべく、「IVS2026」のストラテジックパートナーに就任いたしました。パートナー・オフィシャルサイドイベントを通じて、国内スタートアップエコシステムの裾野拡大に寄与してまいります。

■「IVS2026」とは

IVS KYOTO実行委員会（株式会社Headline Japan／京都府／京都市）主催の国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」が、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、4年連続で京都を舞台に開催されます。テーマは「Japan is Back」。京都市勧業館「みやこめっせ」を中心とする1万人規模のオープンエリア「IVS」と、ホテルオークラ京都に新設される招待制エリア「IVS CORE」の2エリア構成で実施し、スタートアップ、投資家、大企業、行政、クリエイターなど国内外の挑戦者が一堂に会します。

■当社執行役員 鈴木聡子が「IVS2026 公式アンバサダー」に就任。リファラルの「始祖」としても選出

この度、当社 執行役員の鈴木聡子が、コミュニティの活性化を担う「IVS2026 公式アンバサダー」に就任いたしました。また、鈴木は同カンファレンスが導入する招待制ネットワークシステムにおいて、信頼をつなぐ起点となる「始祖※」の一人にも選出されております。

当社オープンイノベーション本部 執行役員 鈴木 聡子

※「始祖」とは： IVS2026が導入する「リファラルチケットシステム（招待システム）において、IVS KYOTO実行委員会から直接託された「IVS家系図の最上流（世代0）」に位置する、信頼の連鎖をスタートさせる人物のことです。

■オフィシャルサイドイベントの集積「IVS STATION」を開設

「IVS STATION」とは？

京都に集う起業家、経営者、投資家の有意義な交流をさらに加速させるべく、7月1日（水）～3日（金）の3日間、コミュニティ・バンク京信（京都信用金庫）が運営する共創施設「QUESTION」を丸ごと一棟ジャックし、「IVS STATION」を開設いたします。

期間中は、本拠点内にて投資家と直接繋がることができるネットワーキングイベントやトークセッションなど、計15個（予定）のオフィシャルサイドイベントがビル全体の各フロアで連日開催されます。

業界・業種・地域の垣根を超え、エコシステムが深く交わる中心地（ステーション）として、「IVS STATION」として名付けました。

■オフィシャルサイドイベント

コミュニティ・バンク京信の共創施設「QUESTION」オフィシャルサイドイベント一覧 :https://www.notion.so/forstartups/IVS-STATION2026-36b3fddc949580c4b1eaf5f83a2fa74aIVS STATIONのオフィシャルサイドイベント一覧です１. IVS案内所 produced by for Startups, Inc.（awabar）

「IVS STATION」となるQUESTIONの1階では、毎年大盛況となる「IVS案内所 produced by

for Startups, Inc.」を3日間開催。

起業家や投資家をはじめエコシステムに集う人々が垣根を超えて誰もが気軽に立ち寄り、スタートアップエコシステムのターミナルポイントとして、交流と発信の場を創出します。

昨年の「IVS案内所」の様子（QUESTION 1F）

「IVS STATION」のイベント情報はもちろん、「京都の夜、どこに行ったらいいか分からない」という参加者のために、京都全域のサイドイベントやおすすめスポットをご案内。

追加情報は、特設ページ(https://www.notion.so/forstartups/IVS-STATION2026-36b3fddc949580c4b1eaf5f83a2fa74a)にて順次公開予定です。

・イベント名：IVS案内所 produced by for Startups, Inc.（awabar）

・日 程：7月1日（水）～7月3日（金）19:00～24:00 *予定

・場 所：QUESTION 1F（京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町390ｰ2）

・参 加 費：無料

・参 加 方 法：ご自由にお立ち寄りください

IVS案内所（awabar）詳細 :https://production.d2e8k8to834zyz.amplifyapp.com/b488bc84-0748-4911-b218-dd31eae1d423

２. CVC Night

「IVS STATION」におけるサイドイベントの一つとして、昨年300名以上のCVC・事業会社の役職者が集結した「CVC Night」を、IVS初日にQUESTION 7階にて開催いたします。

今回は業界をリードするCVC・事業会社によるオフラインで直接繋がることができる貴重な交流の場を提供し、業種・業界を跨いだネットワーク形成の時間を創出します。CVC Nitghでしか生まれないスタートアップエコシステムの拡大と事業会社間の強固なシナジー創出を後押しします。

・イベント名：CVC Night

・日程：7月1日（水） 18:00～21:00（受付 17:45～）*予定

・場 所：QUESTION 7F（京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町390ｰ2）

・参 加 費：無料

・参 加 方 法：事前登録制（下記専用フォームよりお申し込みください）

CVC Night 参加登録 :https://4s.link/f0217b70-408e-479c-b0fd-cbbba14944eb

【IVS2026概要】

名称：IVS2026

テーマ：Japan is Back

日程：2026年7月1日(水)～ 3日(金) ※ IVS COREは7月1日(水)～ 2日(木)の 2日間

会場：IVS：京都市勧業館「みやこめっせ」「ロームシアター京都」/IVS CORE：ホテルオークラ京都

主催：IVS KYOTO実行委員会（株式会社Headline Japan／京都府／京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

公式X：https://x.com/IVS_Official

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役 CEO 志水 雄一郎・代表取締役 COO 恒田 有希子

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援などの「成長産業支援プラットフォーム」を構築し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。