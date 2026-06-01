レオパレス21×福岡ソフトバンクホークス 初の冠試合、全国へ感謝をつなぐ「レオパレス21 THANKS FES」を開催！

株式会社レオパレス21

株式会社レオパレス21（東京都中野区、代表取締役社長：宮尾 文也、以下「当社」）は、2026年6月13日（土）に「みずほPayPayドーム福岡」にて開催されるセ・パ交流戦「福岡ソフトバンクホークス vs 東京ヤクルトスワローズ」に初めて冠協賛し、「レオパレス21 THANKS FES」を開催いたします。

冠協賛試合開催の背景

当社は、日頃よりご愛顧いただいているお客さまへの感謝の意を込め、お楽しみいただける機会の創出に取り組んでいます。このたび、福岡を拠点に活動する福岡ソフトバンクホークスと連携し、当社として初となる同球団の冠協賛試合を開催いたします。

今回の冠協賛は、2026年4月17日に実施した北海道日本ハムファイターズ公式戦に続く取り組みです。今後も各地において、お客さまに当社をより身近に感じていただける機会を提供してまいります。

【球場内限定】賞品が当たる抽選会を実施

当日は球場内にブースを出展し、ご来場の皆様を対象に賞品が当たる抽選会を実施いたします。試合開始前や試合観戦の合間にもお楽しみいただけますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

冠協賛試合の概要- 冠名称：レオパレス21 THANKS FES- 日時：2026年6月13日（土）14：00試合開始（12：00開場）- 対戦カード：福岡ソフトバンクホークス vs 東京ヤクルトスワローズ- 会場：みずほPayPayドーム福岡■会社情報

株式会社レオパレス２１

設立：1973年8月17日

本社住所：〒164-8622 東京都中野区本町2-54-11

代表者：代表取締役社長 宮尾 文也

企業サイト： https://www.leopalace21.co.jp/