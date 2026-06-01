口の中でパチパチはじける、夏の“ソーダチョコ”　期間限定「チョコボール＜パチパチソーダ＞」6月30日(火)新発売～今だけ！箱にスマホをかざして遊べる『スマホで遊ぼう ひみつのAR』登場～

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也)は、子どもから大人まで幅広い世代にご愛顧いただいている「チョコボール」ブランドから、期間限定商品「チョコボール＜パチパチソーダ＞」を6月30日(火)より新発売いたします。

「チョコボール＜パチパチソーダ＞」は、パチパチはじけるキャンディ入りのチョコを、爽やかなソーダ味のチョコでコーティングしました。口に入れた瞬間からパチパチとはじける楽しさと、夏らしいソーダの味わいが広がり、気分転換やおやつ時間にぴったりです。カラダがソーダ柄になったキョロちゃんの表情やポーズが可愛いパッケージデザインも５種類あります。

また、「チョコボール」シリーズを対象に、スマートフォンで手軽に楽しめるARコンテンツ『スマホで遊ぼう ひみつのAR』を6月1日(月)より期間限定で開始いたします。本施策は特設サイトのARカメラをパッケージにかざすだけで、パッケージのキョロちゃんが動き出し、おしゃべりやメッセージ、写真撮影などが楽しめるARコンテンツです。パチパチはじける夏らしい味わいの「チョコボール＜パチパチソーダ＞」の発売と楽しいARコンテンツにより、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■商品特長

・パチパチはじけるキャンディ入りチョコを、ソーダ味のチョコでコーティング

・口の中ではじける食感が楽しい爽やかな味わいの期闊隈定チョコボール

・『スマホで遊ぼう ひみつのAR』対象商品（特設サイトのARカメラで体験／アプリDL不要）

■『スマホで遊ぼう ひみつのAR』 コンテンツ概要

コンテンツ名：『スマホで遊ぼう ひみつのAR』

サイトURL：https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/kyorochanar/

開始日：2026年6月1日（月）～2027年5月31日(月)23:59まで

対象商品：「チョコボール＜ピーナッツ＞」「チョコボール＜キャラメル＞」「チョコボール＜いちご＞」「チョコボール＜パチパチソーダ＞」※＜パチパチソーダ＞はパッケージデザイン5種類

特長：アプリのダウンロードをすることなく、スマホのブラウザカメラだけで手軽に体験可能です

おまけ：対象パッケージがない場合でもキョロちゃんの壁紙がダウンロードできます

【遊び方】

【対象商品】

※上記の対象パッケージ以外ではARで遊べません。※パッケージによって発売日が異なります。

・ピーナッツ、キャラメル、いちご （6月中旬頃店頭切り替え予定） パチパチソーダ（6月30日発売）

※店舗により取り扱っていない場合がございます。

■コレクションするほど楽しい！全9種類のAR演出

【パッケージ毎に異なる8種類の演出】

＜ピーナッツ＞＜キャラメル＞＜いちご＞と＜パチパチソーダ＞のパッケージ5種類、それぞれのデザインに合わせて異なる演出やメッセージが楽しめます。

【揃えて出現！ひみつの「特別演出」】

＜ピーナッツ＞＜キャラメル＞＜いちご＞、＜パチパチソーダ＞のいずれか1種の「計4品」を目の前に揃えてカメラをかざすと、ここでしか見られない特別なAR演出が出現します。

【AR演出ストーリー】

鳥なのに、実は飛べないキョロちゃん。ちょっぴりドジで落ち込むこともあるけれど、「飛べなくたっていい」と前向きに頑張る姿やポジティブな発言をお届けします。観ている人も思わず元気になれること間違いなし！

■ご参考 金・銀エンゼルで応募！おもちゃのカンヅメは、「金のキョロメダル缶」と「キョロクレーン缶」から選べる

「おもちゃのカンヅメ」は、「チョコボール」が発売した1967年から59年続くキャンペーンです。金・銀のエンゼルを当てて応募する仕組みで、おもちゃのカンヅメの中身はヒミツ（当てた人しか分からない）というワクワク感が好評です。

2026年に登場した「おもちゃのカンヅメ」の「金のキョロメダル缶」は、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目。老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の“メダルゲーム”です。「金のキョロメダル缶」は、クエックエックエ～♪でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しむことができます。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験することができます。また、今なら2025年に登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな方を選んでいただけます。

・おもちゃのカンヅメ特設サイト：https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/omochanokanzume/

・「金のキョロメダル缶」CM：https://youtu.be/pyQFiIqeWhY