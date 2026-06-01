【東京都町田市】「町田市優秀工事賞」（2025年度施工）が決定しました

町田市役所

町田市優秀工事賞（2025年度施工）贈呈式（5月29日実施）

市では、5月29日に「町田市優秀工事賞」贈呈式を行いました。2025年度に完了し、成績評定を行った109件の工事のうち、優秀工事賞の贈呈基準を満たした10件の工事で、8事業者が受賞しました。受賞事業者には、総合評価方式の入札を行う場合に、3年間評価点が加点されます。

町田市優秀工事賞（2025年度施工）受賞工事一覧

- 忠生33号線（山崎2）道路改良工事（その6）- 生涯学習センター電気設備改修工事- 堺市民センター改修工事- 生涯学習センター改修工事- 町田６２３号線（消防署前）電線共同溝及び道路改良工事（その４）- 成瀬子どもクラブ新築電気設備工事- 小山田蓮田緑地休憩棟他建築工事- 町田第一中学校体育館・プール棟電気設備改修工事- 忠生732号線（尾根緑道）道路改良工事（その５）- 生涯学習センター機械設備改修工事

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