【SRSホールディングス】食品ロス削減の啓発イベント「mottECO FESTA（モッテコ フェスタ）2026」開催

SRSホールディングス株式会社

SRSホールディングス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：重里 政彦、以下SRSグループと記載します。) が参加する産官学民アライアンス「mottECO普及コンソーシアム」では、食品ロス削減の啓発イベント「mottECO FESTA（モッテコ フェスタ）2026」を開催しますのでお知らせします。

2023年に第1回を開催して以来、今年で4年目となる第4回mottECO FESTAでは、基調講演講師に「全国おいしい食べきりネットワーク協議会」の崎田裕子会長を迎え、関係省庁、自治体、事業者や大学等によるブース出展、食品ロス削減をテーマとしたパネルディスカッション、もったいないメニュー等の試食やフードドライブの実施など、環境にかかわる幅広い内容の啓発イベントとして開催されます。

この「mottECO FESTA 2026」は、環境省、消費者庁、農林水産省が推奨するmottECOの取り組み拡大を通じて、食品ロス・食品廃棄物削減に資することを目的としています。

【イベント概要】

名称 ：～食べ残しをなくそう！～食品ロス削減 「mottECO（モッテコ）」 FESTA 2026

日時 ：2026年7月27日（月）10:30～14:00

会場 ：ホテルメトロポリタンエドモント 2階 宴会場（悠久・波光・薫風・万里）

所在 ：東京都千代田区飯田橋3-10-8（飯田橋駅・水道橋駅下車）

主催 ：mottECO普及コンソーシアム、（事務局）一般社団法人フード・サステナビリティ協会

内容 ：(予定)

・基調講演：全国おいしい食べきりネットワーク協議会 崎田裕子会長

・関係省庁・事業者・自治体・大学などによる食品ロス削減事例発表、パネルディスカッションなど

・関係省庁・自治体・事業者・大学・業界団体等による食品ロス削減を中心としたSDGs・資源循環等・環境にかかわる先進的な取り組み紹介の展示ブース

・もったいないメニュー紹介、食品ロス削減を心がけた料理などの展示・試食コーナー

・フードドライブの実施 他

内容は一部変更される可能性がありますので、今後主催及び関係団体から発信される案内をご確認ください。

ブース出展、ご来場のお申込み、お問い合わせは下記2次元コード、出展概要サイトよりお願いいたします。

出店概要サイトはこちら :https://www.nihonhotel.com/special/food-loss/motteco-festa-2026.html来場予約はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvTbevM67k954LTVuIpVYPNFclPDx07wQGM3ofvvE6oUUN7Q/viewform?usp=send_form

※mottECO FESTA 2026に来場いただくには、事前のご予約が必要です。

※複数名でご参加の場合は、お手数ですが、お一人ずつお申し込みください。

mottECO普及コンソーシアムの取り組み

mottECO普及コンソーシアムは、外食・ホテル事業者・自治体・大学等の37団体からなる、食品ロス削減推進を目的とした産官学民連携アライアンスで、SRSグループは2022年よりコンソーシアムに参画しています。

mottECOの取り組みは、お客様が食べ切れない料理のお持ち帰りをご希望された場合、安全にお召し上がりいただくための注意喚起チラシと容器をお渡しし、ご自身の責任においてお持ち帰りいただくことで、「食べ残したものは自分の責任で持って帰り、ごみにしない文化」の創造と普及を図るものです。

mottECOロゴ「mottECO（モッテコ）」とは

mottECO（モッテコ）は、環境省が提唱する、外食時の食べ残しを持ち帰ろうという食品ロス削減アクションです。

「mottECO」には「もっとエコ」「持って帰ろう」というメッセージが込められています。

【mottECO普及コンソーシアム】連携団体名

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ、ロイヤルホールディングス株式会社、SRSホールディングス株式会社、日本ホテル株式会社、株式会社京王プラザホテル、東京都杉並区、株式会社アレフ、ホテル日航つくば、東京農業大学、ニッコースタイル名古屋、株式会社いっちょう、立命館大学食マネジメント学部、株式会社名鉄ホテルホールディングス、東京都多摩市、株式会社ダイナック、城山観光株式会社、康正産業株式会社、株式会社芝パークホテル、blancjapan株式会社、株式会社トリドールホールディングス、株式会社レンブラントホテルマネジメント、株式会社大戸屋ホールディングス、穴吹エンタープライズ株式会社、一般社団法人食品ロス・リボーンセンター、マイボックス普及企業組合、公益財団法人かごしま環境未来財団、外食懇話会、キリンシティ株式会社、株式会社グルメ杵屋、東京都千代田区、合同会社ShokumuS、石坂産業株式会社、株式会社ロイヤルホテル、株式会社帝国ホテル、株式会社BUB、ザ・キャピトルホテル東急、循環工房合同会社（参加順）※2026年5月1日現在

SRSグループの食品ロス削減取り組みについて

SRSグループでは、2022年より運営する「和食さと」全店でmottECOの取り組みを実施しており、2025年11月より「家族亭」「得得」「とくとく」などの店舗にも取り組みを広げてまいりました。各店舗の注文端末からmottECOをご利用いただけます。

和食さとの店舗検索はこちら :https://store.srsholdings.com/map/?brands=%E5%92%8C%E9%A3%9F%E3%81%95%E3%81%A8全店でmottECO利用いただけます

＜「家族亭」「得得」「とくとく」のmottECO利用可能店舗＞

※2026年2月現在61店舗

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.co(https://srsholdings.com)m(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/

和食さとについて

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした 和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

家族亭について

家族亭 上本町YUFURA店

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。

また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。

ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。

「家族亭」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/

「家族亭」公式 X（旧Twitter）https://x.com/kazokutei_oic

「家族亭」公式 Instagram https://www.instagram.com/kazokutei_oic/

「家族亭」公式 TikTok https://www.tiktok.com/@kazokutei_oic

得得について

得得うどん草津店

「得得」は、もちもちとコシのある自社製のうどんを3玉まで同一価格で増量できる商品をご提供しています。毎日お店で引く旨みたっぷりの「関西だし」、食べ応えのある具材がトッピングされ、うどん鉢一つで味わえます。

手早く食べられてお得、おなかいっぱいでお得な「得得」は、おなかも、こころもまんぷくになれるうどん店です。

「得得」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/pages/tokutoku-udon

「得得」公式X https://x.com/tokutoku_oic

「得得」公式Instagram https://www.instagram.com/tokutoku_oic/

「得得」公式TikTok https://www.tiktok.com/@tokutoku_oic