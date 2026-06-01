〔イル ビゾンテ〕IL BISONTE 公式オンラインストア限定 NOVELTY FAIR 開催のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、『ONE and "ONLY" IL BISONTE』と題し、イル ビゾンテのアイデンティティともいえるヌメ革に、フォーカスした特集ページを公開しております。

本特集ページの公開に伴い、公式オンラインストアでは、2026年6月1日(月)10:00より、38,500円（税込）以上お買い上げいただきましたお客様に、ヌメ革のオリジナルカードケースをプレゼントいたします。



ヌメ革を「使う」から「育てる」へ。

まだヌメ革を手にしたことがない方にも、その魅力を気軽に体験していただけるように。



この機会にあなただけのエイジングをぜひお楽しみください。

※ヌメ革以外の商品もノベルティ配布対象となります。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

※全国のショップでは開催いたしません。予めご了承ください。

〔NOVELTY FAIR詳細〕

開始日程： 2026年6月1日(月)10:00

対象店舗： イル ビゾンテ 公式オンラインストア

公式サイト： https://ilbisonte.jp/news/?path=20260601100000

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/