【Ｚ会の通信教育】小学生向けコース 「夏の入会キャンペーン」開始！期間内のご入会で、学習に役立つ特典をプレゼント

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、「Ｚ会の通信教育」小学生向けコースにおいて、2026年5月18日（月）～2026年8月1日（土）に対象コースへご入会いただいた方に、学習に役立つ特典をプレゼントする、「夏の入会キャンペーン」を実施中です。

ぜひ、この機会にご入会をご検討ください。

キャンペーン詳細 :https://www.zkai.co.jp/el/cp-gift/（Ｚ会Webサイトに遷移します。）

＜キャンペーン概要＞

【特典】

小学1・2年生対象：組み立て式ぬりえペンスタンド

のりやハサミを使わずに組み立てできるペンスタンド。

ぬりえやおえかきができるので好きな色に塗って自分だけのペンスタンドに！

【対象入会期間】

2026年5月18日（月）～2026年7月15日（水）

小学3～6年生対象：Ｚ会オリジナル星座早見

日付と時間を合わせると、その日の空に見える星座を知ることができるので、天体観測がより楽しくなります。

宇宙・天体への興味もふくらみ、3年生以降の理科の学習にも役立ちます。

【対象入会期間】

2026年5月18日（月）～2026年7月15日（水）

全学年対象：書き込めるノートカバーファイル

B5ノートにつけて使えるクリアファイル。プリントをしまえるポケットや、鉛筆で書き込める時間割表やメモ欄などが付いています。

【対象入会期間】

2026年5月18日（月）～2026年8月1日（土）

【対象者】

期間内に以下の対象コースのいずれかに入会・再入会された方が対象です。

●Ｚ会の通信教育 小学生コース（1・2年生）

●Ｚ会の通信教育 小学生タブレットコース（1・2年生）

●Ｚ会の通信教育 小学生コース（3～6年生）

●Ｚ会の通信教育 小学生タブレットコース（3～6年生）

●Ｚ会の通信教育 中学受験コース（3～6年生）

※ご入会時に、スタートセット同封でお届けします。

※海外で受講される方や、以前に2026年度講座を受講され、同じコースの講座にあらためて入会された方は、特典・スタートセットのお届けはありません。

※キャンペーン適用条件などについての詳細は、必ず上記Ｚ会Webサイトにてご確認ください。

幼児コースでも夏の入会キャンペーンを実施中です。

▶幼児コースのキャンペーンの詳細は、以下のＺ会Webサイトをご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/pre/cp-gift2/

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 幼児・小学生向けコースお客様センター

通話料無料 0120-79-8739

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間...月曜日～金曜日 午前10：00～午後8：00（祝日・夏季休業・年末年始を除く）