大阪オフィス移転および「Wellness Intelligence Lab.」開設のお知らせ　― インテリジェントオペレーションの構築・関西圏での事業強化を加速 ―

ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社

ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：松田 泰秀、以下「当社」）は、2026年6月1日に大阪オフィスを移転するとともに、AIを活用したインテリジェントオペレーションの構築や、ウェルビーイング領域における次世代価値創出を目的とした研究開発拠点『Wellness Intelligence Lab.（以下「WIL」）』を新設したことをお知らせいたします。

■ 背景と目的

近年、生成AIやデータ活用技術の進化により、企業の競争優位性を生み出す要素として「データをいかに構造化し、実業務に組み込めるか」「高度なデータ分析に基づく戦略決定が行えるか」といったことが重視されています。当社では、依然として紙や非構造データが多く、デジタル化の遅れが構造的な課題となっている健診や医療市場において、過去20年におよぶ膨大な業務ノウハウと教師データ、現場に即したプロセス設計知見などを蓄積してきています。今回のオフィス移転とWILの設置により、これらの資産を最大限に活用し、汎用的なAI活用では到達できない実用性と精度を兼ね備えたインテリジェントオペレーションを構築する他、ウェルビーイング領域における次世代価値創出を実現する中核拠点化を目指します。また、より高度なスキルを有する専門スタッフの採用強化、関西圏での事業強化を図ることもその目的としています。

■ WILの役割

１.AIによるオペレーショナルエクセレンスの高度化

短期的には当社の強みである専門スタッフによるオペレーションとAIを融合し圧倒的な業務効率と品質向上を実現します。健診結果データのデジタル化や構造化プロセスの高度化、AIモデルの精度向上、業務プロセス自動化・最適化等のAIネイティブなオペレーション再設計、データドリブンな意思決定の実現等を推進します。また、これらの取組みを支えるためにAI・データ領域における高度人材の採用や育成を積極的に推進し、組織基盤の強化を図ってまいります。

２.当社のお客様や事業パートナーに対するショーケース

依然として、紙や非構造データが多い健診結果のデータ化・構造化プロセスでは、全国の医療機関に対する、データ照会業務なども含め、技術と人によるハイブリッドオペレーションが構築されています。ISO/IEC27001・ISO/IEC 27017の国際認証資格を取得する当社に対して実施されるお客様等のセキュリティ被監査対応や新規導入検討企業等のオペレーション視察、事業パートナー等との間での共創による研究開発等の各機会において、過去・現在・未来のオペレーションを可視化するショーケースを設置します。

３.ウェルビーイング領域におけるAI R&D

中期的には、蓄積されたデータとAI技術を活用し、ウェルビーイング領域での新規価値創出を目指します。健診結果等のデータを基にした最適な健康支援サービスの開発、ウェルビーイングデータ解析による予防・改善提案、エンゲージメントや生活の質向上に寄与するAIプロダクトの研究、社会課題解決につながる新規事業の創出等の研究開発を進め、健診を「受けるもの」から「活用するもの」へ進化させ、持続的なウェルビーイング価値を提供することを目指します。

■ 新オフィスの特徴

新オフィスではソリューション事業における健診結果データ化オペレーションを中心に、クラウド事業も含む関西圏での事業強化を目的とした営業・カスタマーサクセス部門の執務エリア、AI R&Dエリア、顧客共創・ショーケース機能を備えたプレゼンテーション・会議スペース、集中した業務を離れたリフレッシュエリアなどで構成されています。

■ 代表取締役 松田泰秀のコメント

「当社は、これまで約20年にわたるオペレーションを通じて、BPRや技術投資を繰り返し、ノウハウやデータを集積してまいりました。また、ここ数年は急速なAIの進化を背景に、AI融合させた新たなオペレーションの構築、AIネイティブな次世代オペレーションの設計に関し、その検討や検証を続けてきています。今回のオフィス移転やWILの新設を契機にAI活用を実装段階へと移行させ、オペレーショナルエクセレンスの向上を図る他、対面する市場や業界におけるAI活用のR&Dに取組んでまいります。新たなオフィス空間で、社内でのコミュニケーションを活性化させ、革新的なアイデアや技術によって事業を進化させる、そして、社会に役立つインパクトをもたらす挑戦をリスタートいたします。」

■ 移転先概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35419/table/37_1_77c8cadee1064721754c1c60b2c38df0.jpg?v=202606011051 ]

■ アクセス

■ 会社概要

会社名 ：ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社

代表者 ：代表取締役社⾧ 松田 泰秀

所在地 ：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 14 階

事業内容：健康管理クラウド事業、健診ソリューション事業、医療機関等支援事業

URL ：https://wellcoms.jp/