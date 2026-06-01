「教室」ではなく「パーク」だから続く。遊んでいるうちに体育が得意になる新コンセプト施設「ニンジャ★パーク キテミテマツド店」が6月1日リニューアルオープン

株式会社くふうカンパニーホールディングス

子ども向け屋内アスレチックジム「ニンジャ★パーク」を運営する株式会社ゴールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役：岩井大輔）は、2026年6月1日（月）、千葉県松戸市のニンジャ★パーク キテミテマツド店をリニューアルオープンいたします。本リニューアルでは、「遊んでいたら、体育が得意になる」をコンセプトに、未就学児から小学生まで気軽に体を動かしながら"できた！"の成功体験を積める新業態へと進化させます。

■ リニューアルの背景：「体育が苦手」を、遊びの中で解決する

近年、運動経験の二極化が進み、未就学児～小学生期の「最初の運動体験」をどこで積ませるかに悩む保護者が増えています。一方、体操教室やスポーツスクールは「ハードルが高い」「続くか不安」「予約や送迎が大変」といった理由で、最初の一歩を踏み出せないご家庭も少なくありません。

ニンジャ★パークは、こうした"習い事の手前"にいるファミリーに向けて、「教室」ではなく「パーク」だからこその気軽さで、運動の楽しさと"できた！"の達成感を提供する施設として、松戸店を全面リニューアルします。

■ リニューアルの3つのポイント

１. 30分で「できた！」が生まれる、短時間集中プログラム

- 30分で跳び箱が跳べるようになるレッスン- 30分で逆上がりができるようになるレッスン- 運動会シーズンには「走り方教室」も開催- 来るたびに変わるアスレチックコース

※ プログラム内容は随時変わる可能性があります。

専任スタッフが常駐し、一人ひとりの「できた！」を後押しします。



２. "教室"ではなく"パーク"だから、続けられる

- 予約不要 ── 思い立った時にふらっと寄れる、会員システムも刷新- 手ぶらでOK ── 動きやすい服装だけで参加可能- 月謝の縛りなし ── ビジター利用も月額会員も選べる柔軟な料金体系

「習い事」のような重さがないからこそ、運動が苦手な子も、未就学児の兄弟も一緒に、自分のペースで通えます。

３. 対象年齢を2歳～小学生に拡大

これまでの小学生中心から、2歳からの未就学児を含む形で対象を拡大。"はじめての運動体験"を、安全な屋内環境で家族みんなが楽しめる場所になります。

■ 施設の特長[表: https://prtimes.jp/data/corp/46400/table/520_1_fc3b94c8e1d72645ceaf5cf0b5abdbe2.jpg?v=202606011051 ]■ 店舗概要

- 店舗名：ニンジャ★パーク キテミテマツド店- リニューアルオープン日：2026年6月1日（月）- 所在地：千葉県松戸市松戸1307-1 キテミテマツド 3階- 営業時間：館に準ずる- 対象年齢：2歳～小学生- 公式サイト：https://ninjapark.net/matsudo/■ 会社概要

会社名：株式会社ゴールドエッグス

代表者：代表取締役 岩井大輔

所在地：東京都港区三田１丁目4-28 三田国際ビル10F

事業内容：子ども向け屋内アスレチックジム「ニンジャ★パーク」の運営

店舗数：全国12店舗

※株式会社ゴールドエッグスはくふうカンパニーグループの会社です。