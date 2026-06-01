中山不動産、2026年6月1日より「エヌバイテクノロジーズ株式会社」へ社名変更

エヌバイテクノロジーズ株式会社

中山不動産株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:中山 耕一)は、2026年6月1日(月)をもって、社名を「エヌバイテクノロジーズ株式会社」へ変更することをお知らせいたします。あわせて、新ブランドロゴ、ならびに新ブランドロゴコンセプトを発表いたします。

なお、社名変更後も、不動産販売事業は「中山不動産」を販売ブランドとして継続展開してまいります。

■ 社名変更の背景

新ブランドロゴ「N×TECHNOLOGIES」(ロゴマーク+シンボルマーク)

当社は2009年の創業以来、名古屋を拠点に収益不動産の企画販売、買取再販、売買・賃貸仲介、管理など、不動産事業を幅広く展開してまいりました。近年は求職者支援訓練事業にも領域を広げ、不動産と人材の両面から地域社会に貢献してきました。

不動産業界は今、大きな転換期を迎えています。少子高齢化、空き家問題、働き方の変化、そしてテクノロジーの急速な進化。こうした社会の変化に対し、従来の不動産業の枠組みだけでは、お客様一人ひとりの人生に本当に寄り添うことは難しくなっています。

私たちは、テクノロジーの力で不動産の未来を創り、日本社会をより豊かにしていくことを使命とする会社へと進化していく決意を込めて、このたび社名を「エヌバイテクノロジーズ株式会社」へと変更いたします。

■ 「中山不動産」は販売ブランドとして継続

社名は変わりますが、不動産販売事業は引き続き「中山不動産」を販売ブランドとして展開してまいります。2009年の創業以来、お客様とともに築き上げてきた「中山不動産」というブランドは、私たちにとって何より大切な財産です。これまで「中山不動産」をご愛顧いただいたお客様には、これまでと変わらぬサービスを、変わらぬブランドのもとでお届けしてまいります。

エヌバイテクノロジーズ株式会社という新たな経営基盤のもと、「中山不動産」ブランドは、お客様の人生に寄り添う不動産パートナーとして、これからも進化を続けてまいります。

■ 新社名「エヌバイテクノロジーズ(N×TECHNOLOGIES)」に込めた意味

新社名の「N」には、Nakayama(中山)の頭文字としての継承の意味と、価値を「N倍」に拡大していくという未来への意志の両方が込められています。

中央の「×(バイ)」は、テクノロジーと社会・人とを掛け合わせ、価値をN倍に拡大するという思想を表現しています。単なる足し算ではなく、掛け算による飛躍的な価値創造を目指す私たちの姿勢を示すものです。

■ 新ブランドロゴについて

新ブランドロゴは、「N」のシンボルマークと、ロゴタイプ「N×TECHNOLOGIES」の文字で構成されています。

【シンボルマークの意味】

アルファベット「N」を複数の鋭いラインで構成したシンボルです。左側の黒のライン群はテクノロジーのスピード感・進化・拡大するエネルギーを、右側のオレンジのライン群は「誰かの人生に光が差し込む瞬間」を象徴しています。ふたつの力が交差することで、テクノロジーと人の人生が交わる瞬間を表現しています。

【ロゴタイプの意味】

「N×TECHNOLOGIES」の文字で構成され、「N」のみをオレンジで表記しています。「×(バイ)」の記号は、テクノロジーと社会・人とを掛け合わせ、価値をN倍に拡大するという思想を表しています。

■ ブランドロゴコンセプト

エヌバイテクノロジーズ株式会社は、テクノロジーの力で不動産の未来を創り、日本社会をより豊かにしていくことを使命とする会社です。お客様・従業員・社会、関わるすべての人の人生にスポットライトを当て、その人生を照らす存在であり続けること。それが私たちの根幹にある思いです。このブランドロゴは、その思いをを視覚的に体現したものです。

■ 代表取締役社長 中山 耕一 コメント

2009年の創業から17年、多くのお客様、従業員、パートナーの皆様に支えられ、当社はここまで歩んでくることができました。心より感謝申し上げます。

これからの時代、不動産業に求められるのは、単に物件を扱うことではなく、お客様の人生そのものに寄り添い、テクノロジーの力でその可能性を何倍にも広げていくことだと確信しています。

新社名『エヌバイテクノロジーズ』は、その決意の表れです。一方で、創業以来築き上げてきた『中山不動産』という販売ブランドは、お客様との大切な約束として、これからも変わらず守り続けてまいります。創業の地・名古屋から、不動産とテクノロジーを掛け合わせた新しい価値を生み出し、関わるすべての人の『一度きりの人生』を最高のものにするために、社員一同、これまで以上に挑戦してまいります。

■ 変更の概要

- 変更日:2026年6月1日(月)- 旧社名:中山不動産株式会社- 新社名:エヌバイテクノロジーズ株式会社(英語・ロゴ表記:N×TECHNOLOGIES)

※所在地、代表者、事業内容、電話番号等に変更はございません。

■ 会社概要

会社名:エヌバイテクノロジーズ株式会社(2026年6月1日より/旧社名:中山不動産株式会社)

代表者:代表取締役社長 中山 耕一

所在地:愛知県名古屋市中区大須4丁目11番5号 Z'sビル9階

設立:2009年2月5日

事業内容:不動産事業(不動産開発事業・バリューアッド事業・ウェルフェア事業・賃貸管理事業)、求職者支援訓練事業(教育・CSR事業)

URL:https://www.nakayamafudousan.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

エヌバイテクノロジーズ株式会社(旧:中山不動産株式会社)

経営企画室（広報） TEL：052-212-6072