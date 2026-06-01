山下智久さんが“バラ色”のスーツ姿でお部屋探しをサポート！ホームメイト新CMが6月1日より全国放映

東建コーポレーション株式会社

建築・不動産事業を手がける東建コーポレーション株式会社（本社：愛知県名古屋市）。同社が運営する賃貸物件の検索・仲介サービス「ホームメイト(https://www.homemate.co.jp/)」の新キャラクターに、俳優・歌手・タレントの山下智久さんを起用しました。山下さん出演の新テレビCMは、6月1日（月）より全国で順次放映を開始します。

イメージキャラクター起用の背景

愛称"山P"として親しまれ、ドラマや映画など数々の作品で活躍する山下智久さんは、幅広い世代から支持を集めています。誠実さと信頼感を兼ね備えたそのイメージが、お客様一人ひとりに寄り添い最適なお部屋をご提案したいというホームメイトのブランドビジョンと重なり、新イメージキャラクターとして起用に至りました。

新キャッチコピーに込めた想い

近年、お部屋探しはオンライン主体へと変化し、利便性が増した一方で、「選択肢が多すぎて選べない」「希望の物件がなかなか見つからない」「手続きが煩雑」など、新たな不安も生まれています。

ホームメイトが掲げる新キャッチコピー「お部屋探しをバラ色に」には、そうした不安や疑問に寄り添い、お部屋探しを通じて皆様の暮らしが豊かで幸せなものになってほしいという願いが込められています。

ホームメイトのブランドカラーであるピンクは、バラを連想させる色です。幸せな未来を象徴する「バラ色」というイメージと重ね合わせ、このキャッチコピーが生まれました。このキャッチコピーのもと、ホームメイトは「お部屋探しの不安」を「新生活への期待」へと変える、信頼できるパートナーであり続けます。

CMコンセプト

6月1日（月）より放映される新CMでは、ピンクのスーツに身を包み"バラ色"に変身した山下智久さんが、様々な人のお部屋探しを親身にサポートする姿を描きます。

現代のお部屋探しにおけるリアルなお悩みへの共感と、印象的なビジュアルを通じて、ホームメイトがもたらす「前向きな気持ちの変化」を表現しています。お部屋探しという人生の新たな一歩を踏み出す人々の背中を、山下さんが優しく後押しします。

ホームメイト新CM「お部屋探しをバラ色に」3篇

～登場編～

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4mWYnUJhKl0 ]

情報が氾濫し、最適な選択が困難になっている現代のお部屋探しにおいて、ホームメイトが寄り添い、お部屋探しに伴う「不安」を、新しい暮らしへの「期待」へと変えてまいります。

〈CMストーリー〉

山下智久さんが、白い衣装からスタイリッシュなバラ色の衣装へ華麗に変身。ホームメイトのお部屋探しが「バラ色（＝幸せ）」であることを強く印象づける構成となっています。

～夫婦編～

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BcXmf4aoadU ]

家賃や広さなど、複数の条件のバランスに悩みがちなお部屋探し。一人ひとりの状況に寄り添った提案を行うことで、ホームメイトがご納得いただけるお部屋選びへと導きます。

〈CMストーリー〉

お部屋探しに悩む若い夫婦のもとへ、バラの花びらとともに山下さんが登場し、夫婦のお悩みに寄り添います。山下さんの誠実で頼もしい言葉が、夫婦に希望を与えます。

～親子編～

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=4J3IPDjDv0o ]

初めてのお部屋探しに伴う不安に寄り添い、スタッフによる丁寧なサポートを通じて安心してお部屋選びや意思決定ができることを伝えます。

〈CMストーリー〉

初めてのお部屋探しに戸惑う10代女性と、それを心配するお母さんの不安に寄り添い、お部屋探しをサポートするため、山下さんがホームメイトの頼れる「バラ色の女性スタッフたち」を連れて登場します。

撮影風景

CM撮影は都内スタジオで行われ、華やかなピンクのスーツを見事に着こなした山下さんの姿にスタジオ内からは拍手や歓声があがりました。撮影中、テーマに合わせて臨機応変に表情やポーズを変える対応力はさすがの一言。撮影は終始和やかなムードで進行し、笑顔でクランクアップとなりました。

タレントプロフィール

山下智久

1985年生、千葉県出身。1996年より芸能活動をスタートし、歌・ドラマ・映画・ＣＭと幅広く活躍。近年は俳優として活動の場を海外にも広げており、主演作『神の雫／Drops of God』（日仏米共同制作）が第52回国際エミー賞の連続ドラマ部門を受賞し、ワイン文化を世界に広めた功績が評価され「農事功労勲章 シュバリエ章」も受勲し大きな話題を呼びました。2026年は映画版『正直不動産』に出演し、今秋、芸能生活３０周年を記念したワールドツアーを開催予定。さらなる活躍が期待されています。

〇東建コーポレーション株式会社について

土地活用・建築・賃貸管理・仲介を一貫して手掛ける東証プライム市場上場企業です。賃貸仲介ブランド「ホームメイト」をFC店含む全国47都道府県に展開しています。

公式サイト：https://www.token.co.jp/

ホームメイト公式サイト :https://www.homemate.co.jp/ホームメイトは、全国不動産仲介ネットワークを活かした賃貸物件の検索・仲介サービスを展開しています。